9 activités familiales pour patienter jusqu'à Noël

spyderskidoo via Getty Images

Ce n’est pas parce qu’on est encabané qu’on ne peut pas avoir de fun! Le mois de décembre est l’occasion d’activités réjouissantes et festives (peut-être un peu moins cette année), de quoi occuper la marmaille sans dépenser un sou, ou presque, jusqu’au 24 décembre.





On décore la maison, intérieur et extérieur!

alexsfoto via Getty Images

Des lumières et guirlandes à disposer ici et là, mais point trop n’en faut, sans oublier la fameuse couronne de Noël, une tradition pré-chrétienne issue d’Allemagne. La couronne symboliserait selon certains le monde et les quatre points cardinaux. Le cercle symbolise également l’éternité, le vert la vie, et les cierges la lumière qui vient et éclairera le monde dans la nuit de Noël.





Des bas de Noël maison

Valengilda via Getty Images

À vos aiguilles à coudre! Les tutoriels pour faire ses bas de Noël maison sont multiples. On se procure de la feutrine, ce tissu épais, et on se lance dans l’opération avec une préférence pour le rouge et le vert bien sûr.





C’est parti pour la musique de Noël!

Deagreez via Getty Images

On se jette sur l’album de Noël de Pierre Lapointe enfin disponible, cela faisait 15 ans qu’il y pensait! Quant à l’Ontarien Chilly Gonzales, il vient de sortir A Very Chilly Christmas, une reprise de classiques de Noël tels que Silent Night ou encore la pièce pop All I Want for Christmas Is You, de petites douceurs pour les oreilles. Une fois lancé, on se compose des listes à l’infini, à écouter en boucle.

Des cartes de Noël pour la famille

SeventyFour via Getty Images

Papi et Mamie seront ravis de recevoir une carte de Noël composée par les petites mains de leurs petits-enfants préférés. Paillettes, dorures, flocons, tout est possible et imaginable. Voilà une activité pour exprimer sa force créatrice sans retenue.





Une maison en pain d’épices

Milkos via Getty Images

C’est le classique de saison, et pas le moins salissant. Les épiceries proposent des kits à assembler comme celui de chez IGA à 15,99$. Pour les plus courageux, les recettes maison sont aussi légion sur la toile. Celle que propose Ricardo nécessite 30 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson. La recette est ICI.





Les biscuits de Noël

jenifoto via Getty Images

Rien de mieux pour que la maison se parfume de cannelle et de gingembre. Il y a autant de recettes et de formes qu’on veut. La tradition veut que le soir de Noël on en dépose près d’un verre de lait pour que le père Noël vienne les déguster en laissant derrière lui les cadeaux. N’oubliez donc pas d’en garder pour le grand soir!





Un ornement personnalisé pour le sapin

StockRocket via Getty Images

Rien de plus facile à faire et de plus économique que la pâte à sel pour les décos de Noël. Versez 2 verres de farine et 1 verre de sel fin dans un récipient. Ensuite, versez progressivement de l’eau pour éviter que la pâte ne soit trop liquide. On peut y ajouter du colorant si besoin. On façonne nos décos aux formes désirées. On laisse sécher quelques heures avant de les chauffer au four à 190 degrés. La durée de cuisson dépendra de l’épaisseur et de la taille des décorations.





On donne un jouet pour une guignolée

Olesia Kononenko via Getty Images

Faire prendre conscience à nos petits que tous les enfants n’ont pas la même chance qu’eux est une bonne idée. Ils délaissent ce toutou? Et s’ils en faisaient profiter un petit moins bien loti qu’eux? Voici des organismes où donner :Opération Père Noël, Armée du Salut ou encore La Guignolée des médias.



On transforme un chandail … en pull de Noël

RyanJLane via Getty Images