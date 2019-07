13 activités à expérimenter cet été en Montérégie

Courtoisie

À deux pas de la métropole, la Montérégie invite à explorer ses multiples facettes et à vivre une escapade au goût de chacun. Familiale, sportive, épicurienne, etc. : quelle sera votre thématique cet été? Voici 13 activités pour tous les goûts. S’émerveiller avec les papillons Le centre d’amusement Bfly a fait peau neuve. L’émerveillement est toujours au centre des activités, mais il est désormais quintuplé, avec l’ajout récent de nouvelles zones de divertissement interactives, comme le parcours d’arbre à arbre intérieur, le labyrinthe de cristal et les murs d’escalade. La volière de papillons occupe toujours la place principale, faisant vivre la magie du rêve chez les enfants (et leurs parents), dans un décor toujours féérique. 9500, boul. Leduc, Brossard

Surfer une vraie vague… intérieure! Surfer au Québec? Bien sûr! Il fait toujours beau chez Oasis Surf, dans le quartier Dix30. Premier centre de surf intérieur au Canada, Oasis Surf invite les amateurs, débutants comme experts, à relever le défi de son Surfstream qui permet de pratiquer le surf sur ses vagues intérieures adaptées au niveau de chacun (le surf peut être pratiqué dès l’âge de 4 ans). Après le surf, attablez-vous au restaurant pour y déguster des tacos de poisson ou un burger, tout en regardant les surfeurs s’amuser. L’ambiance est des plus exotiques! 9520, boul. Leduc, Brossard

Dormir dans un tipi sur l’eau Envie de vous sentir à Bora Bora, sans même prendre l’avion? Cela est possible et même à moins d’une heure de route de Montréal. Le centre de villégiature Domaine Pourki fait jaser avec ses habitations de type insolite, dont la nouvelle bulle panoramique, des petits chalets et ses fameux tipis près ou sur l’eau! C’est l’endroit idéal pour décrocher de la routine et être complètement dépaysé. On se croirait (presque) en Polynésie française! 1631, rang Bord-de-l’eau, Sabrevois

S’envoler en montgolfière Le mois d’août est toujours festif à Saint-Jean-sur-Richelieu. La 36e édition de l’International de montgolfières promet d’attirer les foules du 10 au 18 août. En plus des spectacles, il ne faut pas manquer de lever les yeux au ciel pour apercevoir la centaine de montgolfières venues de partout dans le monde, dont 13 sont de formes spéciales. Envie de faire une envolée? Réservez dès maintenant la vôtre sur le site de l’International ou via l’entreprise La magie de l’air. Du haut des airs, vous pourriez admirer les paysages champêtres et riverains de la route du Richelieu, première route touristique officielle transfrontalière entre le Québec et l’État de New York. 5, chemin de l’aéroport, Saint-Jean-sur-Richelieu

Dévaler les glissades d’eau du Parc Safari Le Parc Safari est définitivement plus qu’un zoo. Il permet de partir à l’aventure à bord d’un camion de brousse, traverser le tunnel des félins, se balader dans le sentier des daims et explorer les mondes animaliers. Cet été, l’aquaparc double de superficie avec l’ajout de trois glissades de plus de 30 pieds de hauteur et une descente de rivière en tube avec jeux d’eau. Sans oublier la piscine à vagues et la plage pour relaxer sous les palmiers après une journée bien remplie. 242, Rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle

Se mettre dans la peau d’un contrebandier de Nouvelle-France À 30 minutes de Montréal s’élève le Fort-Chambly : un lieu historique et stratégique qui a rythmé la vie militaire pendant longtemps. En famille, participez à la mission interactive de l’exposition temporaire « Contrebande ». Saurez-vous sortir du fort sans être fait prisonnier? Vous pourriez être le meilleur contrebandier de la Nouvelle-France! Entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins. Psitt! Prolongez le plaisir en vous attablant au restaurant Fourquet Fourchette, voisin du Richelieu et du Fort historique de Chambly. Ce restaurant fait honneur aux produits du terroir et offre un mariage gourmet avec les bières brassées par Unibroue. 2, rue du Richelieu, Chambly.

Expérimenter les champs magnétiques Il pleut? Il y a de l’électricité dans l’air? Amenez les enfants visiter l’Électrium, le centre d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec, qui est situé à Sainte-Julie. Par le biais d’ateliers, de capsules vidéos ou de visites avec des guides dynamiques, ils seront initiés aux lois de l’électricité et des champs magnétiques (recommandés pour les 7 ans et plus). L’entrée est gratuite. 2001, rue Michael-Faraday, Sainte-Julie Passer une chouette journée Hiboux, aigles et faucons vous donnent rendez-vous à Saint-Jude, à proximité de Saint-Hyacinthe. Rencontrez les oiseaux ambassadeurs du site Chouette à voir! tout en visitant les sentiers, la volière et le complexe de réhabilitation. Psitt! Profitez-en pour faire un pique-nique sur place! 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude

Parcourir la route des cidres Les routes des vins gagnent en popularité, mais avez-vous déjà fait celle des cidres? Trois cidreries de Rougemont invitent à les découvrir et à déguster leurs délicieux produits alcoolisés à base de pommes. Premier arrêt à la cidrerie Michel Jodoin ; ensuite direction le Domaine Cartier-Potelle ; pour enfin relaxer chez Coteau Rougemont, qui cultive aussi plus de 100 000 vignes.

Dormir à la ferme Qualifiée du « jardin du Québec », la Montérégie compte un grand nombre de producteurs agro-alimentaires. La halte gourmande Potager Mont-Rouge est l’un des arrêts prisés pour sa diversité de cultures disponibles en autocueillette ou à la boutique. Une mini-ferme et un trampoline géant amusent les enfants. Pour vivre une immersion complète, les propriétaires accueillent les voyageurs en véhicules récréatifs pour une nuitée sur la ferme, suivie d’un déjeuner fermier. 154, rang de la Montagne, Rougemont.

Découvrir une impressionnante collection de trains Vos enfants sont attirés par les trains? Impressionnez-les en visitant la plus grande collection de véhicules ferroviaires au Canada, au musée ferroviaire Exporail, situé à Saint-Constant. Ils pourront même monter à bord de certains trains! Exporail inaugure cette année une nouvelle exposition permanente, axée sur les enjeux actuels des sociétés en mouvement. Ne manquez pas de visitez la salle des trains miniatures ou de faire une balade en chemin de fer miniature. 110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant.

Dépasser ses limites d’arbre en arbre Réputé pour ses parcours incroyables et ses jeux stimulants, Arbraska Rigaud propose sept activités pour tous les niveaux, dont le Village Arbres-en-ciel et ses maisonnettes suspendues qui émerveillent les enfants, jusqu’au parcours extrême La Rafale, qui procurera des sensations fortes aux plus courageux. Il constitue le défi le plus extrême et le plus haut au Québec avec ses 30 jeux perchés à une vingtaine de mètres dans les airs. 85, chemin Bourget, Rigaud.

