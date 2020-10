Courtoisie Pascal Bédard Pascal Bédard s'implique auprès de Direct Action Everywhere Montréal, d'Anonymous for the Voiceless et de Montreal Pig Save. On le voit ici lors d'une action de perturbation en bordure du stade olympique le 6 septembre dernier.

Jusqu’à 44 ans, Pascal Bédard se délectait de bavette de boeuf. Aujourd’hui, il ne tolère pas d’être à la même table qu’une personne qui mange un oeuf - ou tout autre produit d’origine animale. Ce professeur d’université en économie à temps partiel et activiste végane antispéciste à temps plein veut mettre fin à l’exploitation animale pour de bon et n’entend pas passer par quatre chemins pour y arriver.

Quand on rencontre M. Bédard dans un café, il sort d’un cours à l’UQAM. Vêtu d’une chemise et d’un pantalon élégant, il ne correspond pas à l’image stéréotypée de l’activiste. Pourtant, en tant que porte-parole de Direct Action Everywhere Montréal (DXE), une association québécoise antispéciste, il manifeste soirs et week-ends en plus de co-organiser et de défendre publiquement les actions perturbatrices du mouvement comme les manifestations dans les restaurants Joe Beef et Ashton, les épiceries Rachelle Béry ou encore l’intrusion dans la porcherie Porgreg à Saint-Hyacinthe.

Si certains Québécois considèrent les actions de DXE dérangeantes, il s’en réjouit. Pour lui, plus il y a de dérangement, plus on parle d’une cause et plus on s’éduque collectivement afin que des changements significatifs s’opèrent.