Action collective contre Phénix: un élargissement du groupe demandé

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang Shirley Taylor porte un autocollant «Burnt by Phoenix» sur son front lors d'un rassemblement contre le système de paie Phénix, à Ottawa, le 28 février 2018. (photo d'archives)

Un cabinet d’avocats vient de déposer une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada pour faire inclure d’autres fonctionnaires non syndiqués dans une action collective concernant le système de paie Phénix.

Ce système, qui a été implanté dans la fonction publique fédérale en février 2016, a connu de nombreux ratés depuis. Des employés du gouvernement fédéral, syndiqués et non syndiqués, n’ont pas reçu de paie pendant un certain temps, ont été payés moins que prévu ou trop payés.

Au Québec, la Cour supérieure a déjà autorisé une action collective pour dédommager des victimes de Phénix, en avril 2018. Mais certaines personnes étaient exclues du groupe, soit celles qui sont assujetties à la procédure de grief prévue dans une section de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique fédérale.

Le cabinet d’avocats Saraïlis conteste depuis la définition de ce groupe, qu’il essaie de faire élargir, afin d’y inclure les fonctionnaires fédéraux non syndiqués qui ont accès à un processus de grief.

Après avoir été débouté par la Cour d’appel, le cabinet a donc déposé jeudi dernier, devant la Cour suprême du Canada, une demande d’autorisation d’appel pour élargir ce groupe.

«La Cour supérieure a autorisé, dans le fond, les étudiants, les occasionnels et les retraités», a expliqué en entrevue avec La Presse canadienne, mardi, Me Christian Saraïlis, procureur au dossier. Il reste donc le cas des cadres.

Les syndiqués, pour leur part, sont déjà défendus par leur syndicat.

Les cadres ont bel et bien accès à un processus de grief, mais Me Saraïlis fait valoir que celui-ci est un système interne, par des fonctionnaires, et non un processus qui débouche sur un véritable arbitrage de grief par un arbitre indépendant.