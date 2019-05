La fin des tarifs sur l’acier et l’aluminium

Le Canada et les États-Unis ont finalement conclu une entente dans cette querelle provoquée il y a presque un an par la décision de Donald Trump d’imposer un tarif de 25 pour cent sur les importations aux États-Unis d’acier canadien. Les importations d’aluminium canadien subissaient pour leur part un tarif de 10 pour cent.

Ces ministres ont fait de multiples allers-retours vers Washington pour apaiser Donald Trump et lui faire changer d’idée.

Au départ, les États-Unis avaient voulu utiliser la menace de ces tarifs comme jeton de négociation d’une nouvelle version de l’ALÉNA. Puis, une fois l’entente signée, c’était au tour du Canada de laisser entendre qu’elle ne serait pas ratifiée tant que Washington imposait ses tarifs.

“Ces tarifs sur l’acier et l’aluminium étaient la plus grande barrière à la ratification pour nous et pour les États-Unis du nouvel accord de l’ALÉNA. Maintenant, on va travailler avec les Américains sur la ratification”, a dit M. Trudeau.

“C’est certain qu’on vient de prendre un grand pas vers l’avant”, a-t-il assuré.

Et il n’a pas raté l’occasion pour écorcher au passage celui qui, ces jours-ci, est l’adversaire commercial numéro un des Américains: la Chine.

“Maintenant le Canada et les États-Unis vont travailler ensemble pour protéger nos travailleurs, pour bâtir nos industries”, a promis le premier ministre, faisant référence à la trop grande présence sur le marché d’acier chinois.