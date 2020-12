Acheter, vendre ou déménager? Les jeunes très affectés, selon un sondage

La pandémie a eu un impact sur le choix de pas moins de 40 % des Québécois âgés de 18 à 34 ans par rapport à 25 % de l’ensemble des 5655 personnes qu’a sondées la firme Léger pour le compte de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), du Fonds immobilier de solidarité FTQ, de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Parmi les jeunes ménages qui ont déclaré que la COVID-19 a modifié leur choix, près du tiers d’entre eux (31 %) ont indiqué qu’ils demeureront locataires et environ le quart (23 %) ont décidé de reporter à plus tard l’achat de leur résidence.

La situation d’emploi et les revenus des jeunes sont davantage précaires et plusieurs travaillent dans les secteurs qui ont été très affectés par la pandémie comme la restauration et l’hôtellerie, remarque Paul Cardinal, le directeur du service économique de l’APCHQ.

À l’opposé, les 55 ans et plus sont les moins affectés. Seulement 17 % d’entre eux ont indiqué que la COVID-19 a eu un effet sur leurs plans résidentiels, 39 % de ces derniers ayant déclaré qu’ils vont rester locataires et presque autant (38 %) qu’ils ne vont pas vendre ou qu’ils vont reporter de plus de cinq ans la vente de leur propriété.