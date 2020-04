pixinoo via Getty Images

WASHINGTON — Le gouvernement fédéral a trahi les producteurs et transformateurs laitiers du Canada en permettant aux États-Unis d’appliquer le nouvel accord commercial nord-américain dès le 1er juillet, un mois plus tôt que prévu, a soutenu mardi le leader de l’opposition conservatrice au Sénat.

Le sénateur Don Plett a soutenu que les 470 usines de transformation du lait au pays — une industrie qui emploie plus de 24 000 personnes et qui contribue chaque année 18 milliards $ à l’économie canadienne — risquent de perdre plus de 100 millions $ si l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACÉUM) entre en vigueur comme prévu le 1er juillet.

En effet, «l’année des quotas» dans l’industrie laitière débute en août pour un certain nombre de produits clés, et plusieurs des dispositions de l’ACÉUM sont directement liées au calendrier de production. L’entrée en vigueur de l’accord en juillet signifierait donc que «la première année» — une période de 12 mois sur laquelle comptait l’industrie pour s’adapter — ne durera finalement que 31 jours.

«Nous ne parlons pas de petits ajustements», a expliqué Mathieu Frigon, président et chef de la direction de l’Association des transformateurs laitiers du Canada. «Nous parlons d’ajustements aux produits, aux portefeuilles (...), ce qui nécessite souvent un réoutillage dans les usines, de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Et voilà qu’on doit faire tout ça essentiellement en 30 jours.»