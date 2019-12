ACEUM: «un gain net» pour le secteur de l’aluminium québécois, affirme Trudeau

JazzIRT via Getty Images

Au Québec, on croit que ce silence permettra au Mexique de continuer à importer son aluminium de Chine et d’ailleurs.

À Ottawa, le gouvernement libéral compare cette version à l’ALÉNA qu’elle remplace. Or, dans l’ALÉNA, il n’y avait pas de garantie pour l’aluminium. L’ACEUM s’assure que 70 pour cent des matériaux utilisés dans la fabrication des automobiles sont de source nord-américaine. Mais alors qu’on définit clairement, pour l’acier, comment établir l’origine des matériaux, ce n’est pas le cas pour l’aluminium.

Mardi, les trois pays ont signé à Mexico la nouvelle entente qui, selon l’Association de l’aluminium du Canada et selon le Syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma, nuira à l’industrie québécoise.

OTTAWA — Justin Trudeau maintient que la nouvelle version de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM) est “un gain net” pour le secteur de l’aluminium québécois. Pas besoin, donc, d’aide fédérale pour ce secteur.

La vice-première ministre, qui pilote ces négociations depuis des mois, a tenté d’expliquer pourquoi l’acier a pu être protégé davantage que l’aluminium.

“La cible la plus importante pour moi, c’était de trouver (...) un accord qui permettra la ratification”, a précisé Chrystia Freeland.

“En route (vers) cette cible, j’ai essayé de trouver encore des moments gagnants pour le Canada et on a trouvé quelque chose qu’on a ajouté. En même temps, la chose la plus importante, c’est la grande cible”, a-t-elle dit, lors d’un point de presse à la sortie de la réunion du caucus libéral.

Ces explications risquent peu de faire taire la grogne qui se manifeste depuis la signature de l’entente.

Tout de même, le premier ministre n’envisage pas un programme quelconque de compensation comme celui dont profitent les agriculteurs soumis à la gestion de l’offre.

Legault a des questions

En mission en Californie, François Legault était prudent mardi soir. “On a essayé d’avoir des informations d’Ottawa. On n’a pas réussi à en obtenir”, confiait-il en mêlée de presse.

M. Legault n’aura pas eu à attendre sa rencontre prévue avec M. Trudeau vendredi, à Montréal, pour soulever le dossier. Un appel téléphonique entre M. Trudeau et tous les premiers ministres provinciaux pour discuter de l’ACEUM était à l’horaire, mercredi en milieu d’après-midi.

L’opposition sceptique

“Je veux voir le papier”, a réclamé le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, qui doute du “gain net” pour l’aluminium.

M. Blanchet, mercredi matin, réitérait son intention de voter contre la ratification de l’accord si le secteur de l’aluminium n’y est pas traité de la même manière que celui de l’acier.

“Le gouvernement se trouvera d’autres amis s’il veut faire ça, ce ne sera pas nous. Il y a une ligne qu’on trace et elle est très claire”, a déclaré M. Blanchet à la porte de la réunion de son caucus.

“On attend de voir les détails”, s’est contenté d’offrir le conservateur Alain Rayes, lieutenant québécois d’Andrew Scheer. Les conservateurs québécois, tout en s’inquiétant pour le secteur de l’aluminium, n’ont pas encore décidé s’ils appuieraient ou non la ratification de l’accord au Parlement canadien.

La ministre Freeland a offert aux députés de l’opposition une séance d’information sur le nouvel accord. Elle assure qu’ils y trouveront de bonnes nouvelles pour tous les secteurs de l’économie canadienne, y compris l’aluminium.

“La ratification du nouvel ALÉNA sera très bonne pour tout le Canada parce que toute l’incertitude dans notre commerce avec les États-Unis sera finie”, a-t-elle argué.