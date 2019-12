La Chambre des représentants approuve le nouvel accord de libre-échange

RODRIGO ARANGUA via Getty Images

RODRIGO ARANGUA via Getty Images Chrystia Freeland a signé le nouvel accord en compagnie du président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, du négociateur mexicain Jesus Seade et du représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, le 10 décembre dernier.

WASHINGTON — La Chambre des représentants a approuvé par une forte majorité, jeudi, le nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Par 385 voix contre 41, la Chambre à majorité démocrate a entériné le projet de loi qui fixe les termes de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Le texte a été adopté après d’importantes concessions obtenues par les démocrates. L’administration de Donald Trump tient à ce que l’accord soit ratifié avant le début du cycle électoral qui s’amorce aux États-Unis.

Le projet de loi doit maintenant être transmis au Sénat à majorité républicaine, qui devrait l’étudier après le retour du congé des Fêtes.

Donald Trump avait promis de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) lors de sa campagne présidentielle de 2016, une promesse qui avait séduit les électeurs de la classe moyenne dans des États clés comme le Michigan et l’Ohio.

Le nouvel accord a été conclu par les trois pays l’année dernière. Les Mexicains l’ont rapidement ratifié, mais aux États-Unis, les démocrates réclamaient des protections pour les travailleurs. Et au Canada, on ne voulait pas procéder à la ratification avant que les républicains et les démocrates ne s’entendent.

Les démocrates estimaient notamment que l’accord révisé ne contenait pas suffisamment de mesures pour empêcher les emplois américains d’être transférés au Mexique.

En coulisses, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer a travaillé avec les démocrates de la Chambre pour apporter des changements permettant de répondre à leurs préoccupations. L’accord comprend ainsi des mesures qui pourraient mener à des inspections des usines et des installations au Mexique ne respectant pas les normes du travail, ainsi qu’une somme de 600 millions $ pour faire face aux problèmes environnementaux.