Une femme donne naissance puis est plongée dans un coma en raison de la COVID-19

La dernière communication entre M. McIntosh et sa femme a été un message texte disant qu’elle allait subir une césarienne d’urgence en raison de complications liées au nouveau coronavirus.

Gill McIntosh, 37 ans, se trouve aux soins intensifs dans un hôpital d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, dans un coma artificiel et sous respirateur après avoir subi une césarienne d’urgence.

Des jours plus tard, Gill McIntosh est dans un état stable, mais elle se trouve toujours dans un coma artificiel et sous respirateur.

«C’est un territoire inexploré pour moi, a raconté M. McIntosh. Lorsque Gill et moi nous sommes mariés, je savais que c’était la femme pour moi. Nous allions fonder une famille. Tous nos plans se sont maintenant effondrés.»

Le couple s’est rencontré il y a huit ans, s’est marié en 2017 et a accueilli une petite fille dans la famille un an plus tard.

Le déclin abrupt de l’état de santé de Mme McIntosh a toutefois bouleversé leur vie, a indiqué son mari.

«Elle est tout pour moi, a-t-il dit. Elle est ma femme, elle est ma vie.»

Il a été sous le choc d’apprendre que sa femme serait placée sous respirateur, raconte-t-il, ajoutant qu’il avait déjà cru que cela équivalait à être maintenu en vie artificiellement.