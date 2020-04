Interdiction d'accompagnement: Québec rassure les femmes enceintes

flukyfluky via Getty Images

Le gouvernement du Québec n’a pas l’intention d’étendre l’interdiction d’accompagnement lors de l’accouchement présentement en vigueur à l’Hôpital général juif aux autres centres hospitaliers de la province.

Le premier ministre François Legault a tenu à rassurer toutes les femmes enceintes, lundi, alors que plusieurs d’entre elles étaient inquiètes que cette mesure soit appliquée dans d’autres hôpitaux.

M. Legault a également ajouté que son gouvernement cherche à transférer les femmes qui devaient accoucher à l’Hôpital général juif et qui voudraient changer de lieu pour accoucher.

«Je veux être très clair. [Il n’y a] aucune intention du gouvernement d’étendre ces interdictions dans les autres hôpitaux. Je veux rassurer toutes les femmes qui sont enceintes. À part l’Hôpital général juif, vous allez pouvoir amener votre conjoint avec vous lors de l’accouchement», a-t-il affirmé lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le premier ministre a indiqué que l’Hôpital général juif, qui était dans son droit de procéder ainsi, avait «de bonnes raisons» pour mettre en place cette mesure. Ce centre hospitalier, qui est le seul à ce jour à restreindre l’accompagnement pour les accouchements, est un centre désigné pour la COVID-19.

Des groupes demandent au gouvernement de prendre position contre les accouchements en solitaire dans les hôpitaux. Plusieurs pétitions en ligne circulent pour que le gouvernement garantisse que les femmes enceintes puissent être accompagnées lors de leur accouchement. L’une d’entre elles avait recueilli plus de 87 000 signatures au moment de mettre en ligne cet article.

Du cas par cas

Malgré la déclaration de lundi de M. Legault, la décision de permettre ou non les accompagnements durant les accouchements revient à chaque centre hospitalier.

Néanmoins, plus tôt lundi, le ministère de la Santé a indiqué au HuffPost Québec que sa position est «que la possibilité d’accompagnement durant les accouchements devrait être valorisée».

Des restrictions doivent cependant être respectées. Le second parent ou la personne significative peut assister à l’accouchement et être présent lors du séjour postnatal seulement s’il ne présente pas de risque d’infection à la COVID-19. Les parents sont également confinés à la chambre et ils ne peuvent pas circuler librement dans l’hôpital.

Depuis le début de la crise, les femmes enceintes ne peuvent plus être accompagnées lors de leur rendez-vous de suivi en personne.

