Retour à l'école: l'absence d'éducation physique dénoncée

La recommandation du ministère de l’Éducation de ne pas dispenser de cours d’éducation physique et à la santé (ÉPS) aux élèves du primaire lors de leur retour en classe ce printemps ne plaît pas à la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ).

«Comme le retour à l’école est fait pour le bien des élèves du primaire, pourquoi alors ne pas profiter de l’occasion pour les éduquer à cette nouvelle règle de distanciation sociale?», a réagi la FÉÉPEQ mercredi matin, après avoir été mise au fait de la directive par un article du Journal de Québec.

«En étant isolés depuis près de deux mois, ils n’ont eu que très peu d’occasions d’être actifs de façon collective et les cours d’éducation physique et à la santé sont un lieu et moment opportuns pour acquérir cet apprentissage tant nécessaire actuellement», ajoute-t-on, par voie de communiqué.

Pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les écoles, certains espaces communs comme les gymnases seront inaccessibles lors du retour en classe, qui se fera le 11 mai à l’extérieur du Grand Montréal et la semaine suivante pour la région métropolitaine.