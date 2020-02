Bombardier et A220: Québec prend une provision de 600 millions $

QUÉBEC — Le retrait total de Bombardier du secteur des avions commerciaux, annoncé jeudi, entraînera une importante perte financière pour le Québec, mais malgré tout, le premier ministre François Legault et le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ont jugé qu’il s’agissait d’une bonne transaction.

Et ce, même si Québec a dû prendre une provision pour perte de 600 millions $, ayant pour effet de revoir à la baisse la valeur de l’investissement consenti par le gouvernement québécois dans la C Series en 2016.

Investissement Québec avait investi 1,3 milliard $ dans le programme C Series de Bombardier en 2016, rebaptisé depuis A220. Ce placement ne vaut plus que 700 millions $, quatre ans plus tard.

En mêlée de presse, le premier ministre Legault a réaffirmé sa position, à savoir que le gouvernement précédent avait commis une erreur en 2016 en choisissant d’investir uniquement dans la C Series, au lieu de préférer la compagnie mère. Selon lui, le Québec aurait ainsi pu éviter de prendre le risque financier associé à la provision de 600 millions $.

Conclusion: “Le surplus du gouvernement du Québec va être réduit de 600 millions $”, a calculé le premier ministre.

“C’est une évaluation ponctuelle”, qui vaut pour aujourd’hui, mais qui peut fluctuer avec les années, a nuancé le ministre Fitzgibbon, en conférence de presse, tout en reconnaissant que le Québec perdait de l’argent dans la transaction.

Une réévaluation de la valeur de la provision sera faite chaque année, “soit à la hausse, soit à la baisse”.

La provision sera considérée comme un prêt, du point de vue gouvernemental, a précisé le ministre.