À toi mon bébé fille

Un jour tu comprendras qu’on vient d’une lignée de combattantes. Parfois en armure et en bouclier, mais aussi, d’autres fois, dans l’ombre. On s’est battue pis on s’est cachée, on a perdu, pis d’autres fois on a gagné. Pas très loin derrière toi, y’a ces femmes qui étaient prisonnières d’un code rempli de compromis, d’injustices et d’interdits. Bien avant elles, y’avait celles qui étaient réduites au silence, sans droit à une opinion, sans choix, sans indépendance.

De chaque génération de femmes, l’une d’elles s’est levée debout pour parler plus fort. Souvent on s’est moqué d’elle, cherchant à l’intimider pour la faire taire. Un peu plus fort, elle criait son nom, scandait son message. Quand on lui interdisait l’entrée, elle brisait les loquets, lorsque bâillonnée, elle écrivait, lorsque blessée, elle chantait.

Un jour, d’autres femmes se sont jointes à elle et enfin, elles sont devenues plusieurs à être ligotées ensemble. De petits gestes en petits gestes, de mouvements subtils et de patience, elles ont dénoué les liens qui les limitaient et à nouveau elles militaient.

On les a emprisonnées pour leur audace, rejetées pour leur perspicacité, on les a exclues pour ne pas avoir à les craindre. Elles avaient raison dans ce qu’elles avaient à dénoncer, mais il était plus facile de les opprimer que de les affronter. Au-delà de chaque frontière, une femme un jour s’est levée, de chaque dynastie, de chaque clan, dans chaque généalogie, l’une d’entre elles n’a pas eu peur et armée de toute la confiance qu’elle pouvait avoir en ses convictions profondes, elle a pris la parole pour chaque fillette comme toi qui allait venir au monde.