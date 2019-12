Le «91,9 Sports» reprend une scène de «Lance et Compte» pour annoncer ses résultats

Le 91,9 Sports a mis le paquet pour annoncer ses résultats. La station a publié une vidéo qui parodie une scène légendaire de la série Lance et Compte. L’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Jean Perron, reprend le rôle de Jacques Mercier, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.



Plusieurs animateurs de la station jouent un rôle dans cette vidéo où on aperçoit même Réjean Tremblay à la fin, qui est un des collaborateurs réguliers et auteur de Lance et Compte.

Ces résultats de sondage font oublier que la station a presque été vendue à Leclerc Communication plus tôt cette année pour être convertie en station musicale.

Dans la vidéo, Jean Perron annonce que l’émission du retour de Stéphane Langdeau a récolté 17 parts de marché, un autre record pour la station.

Perron termine la vidéo en pointant le nombre d’auditeurs au cours des trois derniers mois et en faisant une référence à l’un de ses plus célèbres «perronisme»: «ce n’est que la pointe de l’asperge!»