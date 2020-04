Ce n'est pas parce que j'ai 90 ans que je suis prête à mourir

Je suis une aînée depuis un quart de siècle et je fais de la sculpture, je lis et écris encore des essais. Je parle cinq langues et j’utilise le courrier électronique et WhatsApp pour communiquer avec ma famille et mes amis en Finlande, en Chine, en Norvège, en Angleterre, en Israël, en Russie, en Thaïlande et à travers les États-Unis. Je dirige une fondation que j’ai créée pour aider les personnes âgées à mobilité réduite. J’assiste à des cours et j’organise un club de philosophie via Zoom qui aborde l’éthique, le pardon, la colère, la créativité et divers autres sujets.

Certainement, maintenant, ma routine a changé. La COVID-19 a tout arrêté d’un seul coup. Âgée de 90 ans, j’ai vécu beaucoup de moments historiques, mais je n’ai jamais vu une telle situation. Ma fille craignait qu’en ville, je ne sois beaucoup plus exposée tout en ayant accès à un niveau de soins inférieur. J’ai quitté Brooklyn et je suis maintenant avec elle, mon gendre et mon petit-fils adolescent, isolée et en sécurité dans les montagnes de Peekskill, dans l’État de New York. Mes seules sorties, avec un masque et des gants, sont pour des prises de sang régulières à une clinique.

Qui sait dans quelle direction les changements à venir nous mèneront. Ce que j’ai vu jusqu’à présent, c’est que la crise a fait ressortir le meilleur des bonnes personnes et le pire des mauvaises. Ce que je vois maintenant, c’est que la coopération et l’empathie à grande échelle sont nécessaires pour remettre le monde sur la bonne voie.