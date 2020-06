9 livres pour expliquer le racisme aux enfants

Etienne Jeanneret via Getty Images

Suite de la mort de George Floyd - un Afro-Américain tué violemment par un policier lors de son interpellation à Minneapolis, le 25 mai dernier - vous vous demandez quels ouvrages lire et faire lire à vos enfants pour leur expliquer ce qu’est le racisme?

Voici 9 livres à se procurer.

Comment parler du racisme aux enfants - Rokhaya Diallo

Pour répondre aux questions des enfants de manière simple et argumentée, cet ouvrage signé de l’auteure Rokhaya Diallo (très impliquée dans la lutte contre les inégalités raciales) se découpe en quinze fiches illustrées. Elles abordent des sujets comme le concept de race, la religion, la lutte contre le racisme ou le métissage en adoptant le point de vue de l’enfant, mais en prenant soin de permettre aux adultes d’approfondir leurs connaissances. À lire absolument!

Nos boucles au naturel - Matthew A.Cherry

Les cheveux de Zuri n’en font qu’à leur tête. Ils s’entortillent, boudinent et frisottent dans tous les sens. Zuri sait qu’ils sont magnifiques, et cela la rend fière. Nos boucles au naturel est une puissante ode dédiée à l’acceptation de soi et une véritable célébration de la collaboration père-fille!

De 3 à 6 ans 11,99$

Ella Fitzgerald - María Isabel Sánchez Vegara, Barbara Alca

La collection «De petite à grande» permet de découvrir la vie de femmes courageuses et inspirantes qui ont marqué leur époque. Celui-ci s’attache à raconter l’histoire de la grande Ella Fitzgerald, enfant, qui aimait déjà toute petite chanter et danser. Après une adolescence difficile, marquée par la mort de sa mère, des spectacles dans les rues de Harlem pour gagner sa vie, jamais elle n’aurait pu imaginer qu’un jour on la surnommerait la Grande Dame du jazz.

C’est quoi un réfugié? - Élise Gravel

Vos enfants ont peut-être déjà lu à l’école cet ouvrage très bien fait de la célèbre illustratrice québécoise Élise Gravel? N’hésitez pas à vous le procurer pour le relire. Il explique simplement aux enfants la situation complexe des réfugiés. Qui sont les réfugiés? Pourquoi doivent-ils quitter leur pays? Que viennent-ils faire chez nous? Dans cet album, l’auteure rappelle que toutes ces personnes déracinées sont avant tout des êtres humains comme chacun d’entre nous.

Y’a pas de place chez nous - Andrée Poulin et Enzo Lord Mariano

Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre. En compagnie d’autres sans-pays, les garçons cherchent une terre d’adoption, mais partout on les repousse, on les ignore ou on les craint. Où trouver un pays pour vivre en paix, aux côtés de gens accueillants ? Sachez qu’Oxfam-Québec accorde son soutien à la publication de ce livre car le thème abordé s’harmonise avec son objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la solidarité.

Seules contre tous - de Miriam Katin

C’est la première fois qu’un témoin direct de la Seconde Guerre mondiale se livre en bande dessinée. Elle y relate son parcours avec sa mère en Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale, alors que toutes les deux fuient les persécutions nazies. Un travail de mémoire formidable!

Le racisme et l’intolérance

Ce livre explique les concepts de racisme, de préjugés et d’intolérance tout en encourageant des discussions sur le respect et la sécurité. À lire à tous nos enfants pour ouvrir le dialogue et y revenir encore... et encore.

Racisme expliqué à ma fille (Le)

«C’est en m’accompagnant à une manifestation contre un projet de loi sur l’immigration que ma fille, agée de dix ans, m’a interrogé sur le racisme. Nous avons beaucoup parlé. Les enfants sont mieux placés que quiconque pour comprendre qu’on ne naît pas raciste mais qu’on le devient», explique le célèbre auteur Tahar Ben Jelloun. L’écrivain s’adresse aux enfants qui n’ont pas encore de préjugés et veulent comprendre.

À partir de 10 ans 17,95$

I Have a Dream : 52 icônes noires qui ont marqué l’histoire - Jamia Wilson, Andrea Pippins

I have a dream, titre en référence au discours prononcé le par le pasteur et militant américain Martin Luther King, emblème de la lutte contre le racisme. Cet ouvrage compile 52 icônes noires qui ont marqué l’histoire, leurs rêves et leur lutte pour l’avancement des droits des Noirs. Il vise à encourager la prochaine génération à poursuivre ses propres rêves quels qu’ils soient !