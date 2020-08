J'ai 57 ans et mon père vient de me renier parce que je suis gai

J’ai terminé l’école secondaire encore au fond du placard et j’ai choisi de fréquenter une université affiliée aux fondamentalistes. Le placard était très grand et contenait beaucoup d’étudiants. Je le sais parce qu’avec le recul, je me rends compte que beaucoup de jeunes hommes m’ont fait des avances. Malheureusement, j’étais tellement effrayé et refoulé que je ne comprenais pas ce qui se passait à l’époque, mais maintenant, je ne peux que sourire face à ma naïveté. Si j’avais su à l’époque, je ne sais pas comment j’aurais réagi.

Mais j’ai compris: mes parents renieraient leur fils s’il était gai. Mes parents me renieraient s’ils savaient que j’étais gai. Je me suis donc retiré aussi loin que possible dans le placard où je me cachais, et j’ai décidé de ne jamais révéler mon secret à personne.

Mais l’un des supposés vices que j’ai côtoyés lorsque j’étais dans ce collège religieux, c’est la boisson. J’adorais ça. J’étais convaincu que j’avais l’air sophistiqué en tenant un verre d’alcool, mais, plus que ça, la boisson me permettait de ne plus me soucier de ma sexualité, au moins pour un temps, et ce sentiment était divin. J’avais trouvé la sérénité, c’est ce que je pensais. Mais ce que l’alcool m’a vraiment apporté, c’est une nouvelle façon de continuer à réprimer ma sexualité - une nouvelle façon de me cacher du monde et de me convaincre qu’il ne pouvait pas voir qui j’étais vraiment.

J’ai atteint l’apogée de la répression lorsque j’ai épousé une femme. Je l’aimais sincèrement. Elle était et est toujours une femme merveilleuse. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années et nous avons eu trois enfants, et je continuais à boire. Et à boire. Et à boire. J’étais malheureux, et à un moment donné, les martinis ne m’apportaient plus de joie ni de paix - réelle ou simulée.

J’ai réalisé que toutes ces années de boisson me tuaient. Je me tuais. Le plus tragique, c’est que je me sentais si mal que je souhaitais vraiment mourir. Je ne pouvais plus rien supporter et je voyais clairement que je devais mettre fin à la vie que je vivais d’une manière ou d’une autre. Alors, en 1998, à 35 ans, j’ai fait mon coming out, à moi-même et à ma femme.

Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous les témoignages que nous avons publiés.

Ma femme a réagi avec amour et m’a dit de me reconnecter à moi-même. Je ne l’ai pas dit tout de suite à nos enfants, ils étaient encore très jeunes à l’époque.

En 1999, j’ai rejoint les Alcooliques Anonymes et j’ai commencé à mettre de l’ordre dans ma vie désordonnée. Dieu merci pour la joie et le soutien que j’ai trouvés dans ces réunions. J’étais enfin confronté à ce que j’étais vraiment et je l’acceptais. Parfois, j’étais même capable de rire de moi-même. J’étais gai et je l’ai toujours été! Qui ai-je sérieusement cru tromper en prétendant le contraire? Mais j’avais trompé beaucoup de gens, incluant moi-même, et c’était incroyable de ne plus passer tout mon temps et toute mon énergie à entretenir cette façade. C’est aussi aux AA que j’ai commencé à m’amuser en tant que drag et mon alter ego, Miss Constance Havoc, est né. Puis, en 2000, ma femme et moi nous sommes séparés, un événement nécessaire mais encore déchirant pour nous deux.