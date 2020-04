50 sénateurs demandent à Justin Trudeau d'instaurer un «revenu minimum de base»

Mardi, 50 membres du Sénat indépendants ou non affiliés ont cosigné une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau, à la vice-première ministre Chrystia Freeland et au ministre des Finances Bill Morneau.

«C’est maintenant que les personnes démunies ont besoin d’aide», plaident-ils dans leur lettre. «Chaque nouvelle initiative prend du temps à élaborer et à mettre en oeuvre, laissant les personnes les plus vulnérables dans une situation de détresse chronique», ajoutent-ils.

Et une fois l’urgence passée, les sénateurs prient le gouvernement fédéral de se «servir des leçons de l’expérience de la PCU et de l’ensemble de la crise de la COVID-19 pour élaborer des réformes sociales et économiques, et créer un héritage positif pour tous les Canadiens».

Questionné à ce sujet dans les derniers jours, le premier ministre Trudeau a reconnu que les programmes gouvernementaux en place «ne suffisent pas» pour aider tout le monde.

«C’est pour ça que depuis plusieurs semaines maintenant, nous annonçons à quasiment tous les jours des modifications, des élargissements des différents programmes pour permettre aux gens de recevoir plus d’aide selon les programmes que nous envoyons», a-t-il répondu.

M. Trudeau ne s’est cependant pas avancé sur l’idée de mettre en oeuvre un revenu de base universel au terme de la pandémie.

