50 millions $ pour la quarantaine des travailleurs étrangers temporaires

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau (photo d'archives)

OTTAWA — Le gouvernement fédéral financera la mise en quarantaine des travailleurs temporaires étrangers qui participent à la production agricole.

La ministre fédérale de l’Agriculture Marie-Claude Bibeau a annoncé lundi qu’Ottawa fournira 50 millions $ pour assurer l’isolement de 14 jours à l’arrivée des travailleurs étrangers. Les employeurs recevront 1500 $ par travailleur étranger temporaire pour couvrir cette «dépense extraordinaire» imposée par la pandémie.

L’argent servira à payer le logement du travailleur et à couvrir un salaire de deux semaines pendant lesquelles il devra s’isoler.

Les producteurs agricoles et les entreprises de transformation des aliments qui accueillent des travailleurs étrangers saisonniers auront accès à cette aide fédérale.

Le gouvernement fédéral avait cru qu’il lui suffirait de faciliter les vols qui amènent ces travailleurs au Canada; toutes les dépenses auraient été à charge des employeurs. Il a dû se raviser.

«Au départ, (...) on pensait que ce serait peut-être acceptable d’avoir un isolement qui soit actif. Donc, ils auraient pu travailler aux champs tout en maintenant la distance. Mais ça s’avère que non, ce n’est pas suffisant. On leur demande de faire vraiment un isolement complet pendant deux semaines. Alors ça implique des coûts significativement plus élevés pour les producteurs, donc payer deux semaines de salaire sans avoir de travail en retour», a expliqué la ministre Bibeau.