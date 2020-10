5 mythes à propos de la grippe et de la COVID-19 à déconstruire dès maintenant

dragana991 via Getty Images

Bien que personne ne sache exactement ce que l’avenir nous réserve, on peut affirmer sans trop risquer de se tromper que l’on se dirige vers une saison grippale pas comme les autres.

Le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter dans une grande partie du pays. Et bien que les experts pensent que le nombre de cas de grippe pourrait être inférieur à la normale (on y reviendra plus bas), on continuera à faire face collectivement à plusieurs maladies respiratoires contagieuses en même temps.

Aux États-Unis, les responsables des Centers for Disease Control and Prevention affirment qu’il est «probable» que les virus qui causent la grippe et la COVID-19 circuleront tous les deux cet automne et cet hiver. C’est une perspective inquiétante, en particulier pour les personnes faisant partie des catégories à haut risque de la population. Et pour couronner le tout, il y a énormément de désinformation qui circule à propos de la COVID-19, de la grippe et des vaccins.

Voici cinq grandes idées reçues à propos de ces maladies à déconstruire à l’approche de la saison de la grippe et de la deuxième vague de COVID-19:

Mythe: La grippe ne sera pas un problème car nous portons des masques.

Les médecins «espèrent — mais ne parient pas là-dessus — que la saison grippale aura un impact plus limité cette année puisque les gens pratiquent la distanciation sociale, portent des masques et adoptent une meilleure hygiène des mains», explique le Dr Timothy Laird, médecin-chef par intérim du Health First Medical Group.

Parfois, vous pouvez faire à peu près tout correctement — porter un masque, pratiquer la distanciation sociale, vous laver les mains — et tout de même attraper un virus. C’est pourquoi il est si important de combiner ensemble les mesures préventives. Les gens peuvent contracter la grippe en touchant des surfaces ou des objets contaminés par le virus de la grippe (ce qui est également vrai avec la COVID-19, bien que ce ne soit pas le principal mode de transmission).

«Tout ce que nous faisons réduit les risques», relate le Dr Aaron Milstone, épidémiologiste et professeur de pédiatrie à Johns Hopkins Medicine. «Cela ne veut pas dire qu’il y a absence de risque.»

(Pour ceux d’entre vous qui sont sceptiques par rapport aux masques, notez ceci: cela ne signifie pas que vous devez laisser votre couvre-visage à la maison. Les experts conviennent dans une écrasante majorité que le fait de porter un masque est bien mieux que rien pour réduire la transmission du virus.)

Mythe: Le vaccin contre la grippe pourrait vous rendre malade, faible ou plus vulnérable à la COVID-19.

L’affirmation tenace selon laquelle le vaccin contre la grippe peut vous donner la grippe n’est tout simplement pas vraie, disent les experts. Cependant, vous pouvez développer une réaction semblable à la grippe après avoir reçu le vaccin (y compris des douleurs musculaires et de la fièvre), lorsque votre corps produit des anticorps.

«Vous pouvez avoir mal au bras, peut-être même vous sentir un peu endolori ou avoir une fièvre légère ou une gorge irritée», explique M. Laird. «Mais ce n’est pas la maladie, c’est un effet secondaire ressenti par un petit nombre de personnes, avec presque n’importe quel vaccin.»

Il existe quelques autres raisons pour lesquelles vous pourriez tomber malade après la vaccination: vous pourriez attraper la grippe dans la période de deux semaines qui s’échelonne entre l’administration du vaccin et le moment où il prend effet. Ou vous pourriez tomber malade si vous êtes exposé à un virus grippal qui ne correspond pas à ceux utilisés dans le vaccin administré cette année.

Mais le vaccin lui-même ne vous donnera pas la maladie. Les gens qui hésitent à se faire vacciner parce qu’ils pensent que cela les rendra malades et plus vulnérables à la COVID-19 doivent remettre en question cette idée reçue. Leur système immunitaire ne sera pas affaibli.

D’un autre côté, il est possible d’attraper à la fois la COVID-19 et la grippe, ce qui pourrait être «catastrophique» pour le système immunitaire, préviennent certains experts. Il est donc particulièrement important de se faire vacciner contre la grippe.

Justin Paget via Getty Images

Mythe: Le vaccin contre la grippe pourrait «gâcher» un vaccin contre la COVID-19.

Si un vaccin pour la COVID-19 est rendu disponible pendant la saison de la grippe, après avoir déjà reçu votre vaccin contre la grippe, «il ne devrait y avoir aucun problème pour l’obtenir ultérieurement cet hiver», affirme M. Milstone.

«Nous administrons des vaccins ensemble tout le temps», explique-t-il. «Le seul moment où nous nous assurons de laisser un peu de temps passer entre l’administration de vaccins, c’est lorsque nous injectons un vaccin à virus vivant.»

Par exemple, les médecins peuvent espacer d’autres vaccinations après les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, afin que les patients obtiennent une réponse immunitaire complète. Mais tous les vaccins injectables contre la grippe actuellement disponibles ne sont pas des vaccins vivants, clarifie M. Milstone, donc cela ne devrait pas être un problème.

Mythe: La COVID-19 et la grippe sont essentiellement la même chose.

Malgré les affirmations persistantes du président Donald Trump selon lesquelles les virus de la grippe et de la COVID-19 sont si similaires qu’ils sont fondamentalement identiques, on peut affirmer avec certitude que ce n’est absolument pas vrai.

Ce n’est pas vrai en termes d’effet sur le corps; ce n’est pas vrai en ce qui concerne la durée de contagion des personnes ou le degré de contagion des divers virus; et ce n’est même pas vrai en ce qui concerne les personnes qui ont tendance à être vraiment malades.

«Il y a une différence au point de vue épidémiologique», explique M. Milstone.

Ce n’est pas non plus le cas en ce qui a trait au nombre de victimes. Environ 34 000 personnes sont décédées aux États-Unis pendant la saison grippale 2018-2019, qui a vraiment pris son élan en novembre et s’est pratiquement terminée en février. En revanche, plus de 211 000 personnes sont décédées de la COVID-19 aux États-Unis au cours des sept derniers mois. Et contrairement à la grippe, qui a tendance à frapper en hiver, les cas de COVID-19 ont augmenté pendant l’été.

Le fait de faire la différence entre les deux a des implications pour tout ― de la façon dont les médecins pourraient surveiller une évolution plus grave de la maladie à la période pendant laquelle une personne doit être mise en quarantaine, en passant par la manière dont les personnes qui sont entrées en contact avec une personne malade devraient se comporter.

Ce qui nous amène à ...

Mythe: Si je tombais malade, je gérerais le COVID-19 et la grippe de la même manière.

Il y a certainement des ressemblances importantes entre les symptômes de la COVID-19 et ceux de la grippe, comme la fièvre, les frissons, la fatigue et la toux. Ce sont également tous deux des virus respiratoires très contagieux. Donc, à certains égards, oui, une personne qui tombe malade de la grippe peut se comporter à peu près de la même manière qu’une personne qui tombe malade de la COVID-19.

«Il y a quelques principes communs à garder à l’esprit. Premièrement, vous êtes contagieux», précise M. Laird. «Protégez les autres. Portez un masque avec les gens que vous côtoyez. Tout le monde doit adopter une excellente hygiène des mains et vous devez vous isoler le plus possible. Deuxièmement, hydratez-vous et reposez-vous.»

Mais le fait savoir précisément quel virus vous avez changera probablement votre façon de gérer le tout. Les scientifiques cherchent toujours à savoir combien de temps une personne peut propager la COVID-19, mais ils pensent que la période de contagiosité est plus longue qu’avec la grippe. Avec la grippe, les gens sont généralement autorisés à retourner dans le monde actif quand ils n’ont pas eu de fièvre depuis 24 heures; avec la COVID-19, c’est plutôt quand cela fait au moins 10 jours que les symptômes sont apparus et quand l’individu n’a plus de fièvre depuis au moins 24 heures.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les médecins, comme M. Milstone, encouragent les personnes qui développent des symptômes à s’empresser de subir un test de dépistage cette saison.

«Je pense que la plupart des gens auront besoin d’obtenir un résultat de test pour savoir: quand puis-je retourner au travail, à l’école, à la garderie, etc. en toute sécurité», conclut Milstone.