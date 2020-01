Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. « Les 5 étapes du deuil » sont à ce point entrées dans la culture populaire qu’on a oublié qu’à l’origine, elles ne voulaient pas dire ce qu’on leur fait dire aujourd’hui, expliquent le Détecteur de rumeurs et l’Organisation pour la science et la société.

L’origine

L’auteure de ce modèle est la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Dans son livre On Death and Dying (traduit sous le titre Les derniers instants de la vie) publié en 1969, elle résume le processus qu’on a fini par appeler « les cinq étapes du deuil ». On en parle aussi comme du modèle Kübler-Ross, ou DABDA (du nom anglais des cinq phases).

La recherche initiale

La Dre Kübler-Ross a développé son modèle après avoir interviewé plusieurs individus atteints d’une maladie qu’ils savaient être fatale et ce, après qu’elle ait observé, pendant sa résidence en psychiatrie, que le personnel hospitalier accordait peu d’attention aux patients en phase terminale. À l’époque, il y avait peu de connaissances médicales sur la psychologie de ces patients. Kübler-Ross a donc décidé de travailler avec ces derniers et d’enseigner sur ce sujet mal connu.

Une série d’anecdotes

Il faut souligner que le livre n’avait pas non plus la prétention de fournir une « preuve » que le modèle de la Dre Kübler-Ross expliquait les comportements d’une personne au seuil de sa mort. Il s’agissait simplement d’une suite d’études de cas prenant la forme de conversations avec ces patients.

Les études qui semblent soutenir l’existence d’un tel modèle de phases du deuil souffrent souvent de problèmes de méthodologie. Par exemple, cette étude de 2007 portant sur 233 individus en deuil: après sa publication, plusieurs lettres à la rédaction ont critiqué sa méthode et ses résultats. Les auteurs eux-mêmes ont par la suite quelque peu discrédité leurs conclusions en suggérant de renommer et de reconceptualiser les phases du deuil.

L’impact

Un an après sa mort survenue en 2004, Elizabeth Kübler-Ross et son co-auteur David Kessler, reconnaissaient dans le livre On Grief and Grieving (Sur le chagrin et sur le deuil) que les cinq phases ne sont pas nécessairement des arrêts linéaires sur une ligne du temps. Elles ne seront pas vécues par tous, et leur ordre peut changer.