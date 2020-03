THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Le premier ministre du Québec, François Legault, répond aux questions des journalistes lors de la conférence de presse quotidienne sur la pandémie de COVID-19

QUÉBEC — Quatre autres personnes ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19 au Québec, portant le total à cinq morts, tandis que le nombre de cas confirmés s’accélère dans la province.

En début d’après-midi samedi, il y avait au Québec, 181 cas confirmés de la COVID-19, dont cinq personnes décédées et une personne guérie.

Le nombre de personnes infectées avait augmenté de 42 par rapport à la veille, une hausse de 30 pour cent, et 10 personnes étaient hospitalisées, toutes aux soins intensifs.

Selon les données de Santé-Québec, 1512 personnes attendaient les résultats de leurs tests tandis que 9242 tests se sont avérés négatifs.

Dans son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué que plusieurs des victimes habitaient au même endroit.

«Sur les cinq personnes qui sont décédées, il y en a quatre qui habitaient dans la même résidence de personnes âgées», forcement dans la région de Lanaudière.

Le cinquième décès est un cas de transmission dans la communauté, selon ce qu’a spécifié le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Selon le scénario actuel, c’est dans la région de Montréal que l’on compte le plus de personnes infectées (41), suivi des régions de l’Estrie (27) et de la Montérégie (26). La Capitale-Nationale compte désormais 13 cas de la COVID-19, tout comme Chaudière-Appalaches et il y a 14 cas dans les Laurentides.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a précisé que les hôpitaux continuent de libérer des lits aux soins intensifs. Il y avait 4600 lits de disponibles à ce jour.

L’état d’urgence sanitaire prolongé

Le conseil des ministres à Québec a prolongé de dix jours le décret de l’état d’urgence sanitaire qui permet aux policiers de faire respecter les directives de la Santé publique, comme l’isolement à domicile obligatoire.

M. Legault a parlé toutefois «de quelques cas isolés pour le moment».

Retour à l’école incertain

Le premier ministre, François Legault, a de nouveau été interrogé sur le retour à l’école, initialement annoncé pour le 31 mars. Il a reconnu que rien n’est acquis pour un retour à l’école en mai non plus.

«On reporte la décision au 1er mai, mais c’est possible que ce soit plus tard que ça.»

Vaccin

Le gouvernement du Québec a donné une subvention de 7 millions $ à une entreprise biopharmaceutique de Québec qui a produit un candidat-vaccin contre la COVID-19 dans l’espoir d’accélérer le développement d’un vaccin contre la COVID-19.

La somme sera accordée à l’entreprise Medicago à travers Investissement Québec ont annoncé les ministres de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, dans un communiqué de presse publié samedi.

Les fonds serviront à ce que Medicago mène des études précliniques. «L’étude clinique, soit des tests sur un nombre restreint de personnes, devrait être entreprise dès l’été 2020», a précisé le Cabinet du ministre Fitzgibbon.

