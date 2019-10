Les 39 personnes retrouvées mortes dans un camion étaient d'origine chinoise

Le chauffeur de camion âgé de 25 ans, originaire d’Irlande du Nord, est soupçonné de tentative de meurtre, mais n’a pas été inculpé. La police d’Irlande du Nord a perquisitionné dans trois propriétés alors qu’elle cherchait à reconstituer le trajet du camion et des victimes.

La police d’Essex a annoncé que 31 hommes et huit femmes avaient été retrouvés morts mercredi matin dans le camion au parc industriel de Waterglade à Grays, une ville située à 40 km à l’est de Londres. Selon la police, une victime que l’on croyait adolescente était plutôt une jeune femme adulte.

Les 39 personnes retrouvées mortes dans le conteneur d’un camion près d’un port anglais étaient des citoyens chinois, a confirmé jeudi la police britannique, qui enquête sur l’un des cas les plus meurtriers de trafic de personnes dans le pays.

BEN STANSALL via Getty Images Le camion a été déplacé sous escorte policière.

La tragédie rappelle la mort de 58 personnes en 2000 dans un camion à Douvres, en Angleterre, qui avait entrepris un voyage périlleux de plusieurs mois en provenance de la province méridionale du Fujian, en Chine, et qui avait été découvert enlisé avec une cargaison de tomates après son arrivée sur un traversier parti de Zeebrugge, le même port belge utilisé dans la plus récente tragédie.

Un trafic à grande échelle

Mais la découverte macabre de mercredi dans un parc industriel rappelle que des gangs criminels profitaient toujours du trafic à grande échelle.

Le camion et le conteneur dans lequel se trouvaient les gens ont apparemment fait des trajets séparés avant de se retrouver dans le parc industriel. La police britannique a dit croire que le conteneur était parti du port de Zeebrugge pour se rendre à Purfleet, en Angleterre, où il est arrivé tôt mercredi.

Les autorités britanniques avertissent depuis plusieurs années que les passeurs se tournent vers les ports néerlandais et belges en raison de la sécurité accrue sur la voie de commerce la plus fréquentée entre Calais en France et Douvres en Angleterre.

La National Crime Agency britannique a prévenu en 2016 que le passage clandestin de personnes à l’aide de conteneurs sur des traversiers constituait «la menace la plus élevée de la criminalité organisée liée à l’immigration». La même année, la force frontalière britannique a identifié Zeebrugge et Hoek van Holland aux Pays-Bas comme points de départ clés du trafic de personnes vers la Grande-Bretagne.