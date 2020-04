Le duo 2Frères part à la conquête des ciné-parcs

Le duo 2Frères a trouvé une façon pour le moins astucieuse de repartir en tournée cet été pour faire la promotion de son plus récent album, À tous les vents, et ce, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Erik et Sonny Caouette se produiront en effet dans différents ciné-parcs à travers la province spécialement aménagés pour l’occasion.

Les représentations seront assurées par une équipe réduite de techniciens. Le spectacle aura lieu sur une scène mobile, et sera projeté sur l’écran géant du ciné-parc, pour le plus grand plaisir des spectateurs installés dans le confort de leur véhicule.

Les deux premières prestations seront présentées gratuitement à Rimouski le 11 juillet, et à Matane le 12 juillet. Le duo visitera également les ciné-parcs de Val-Morin le 7 août, et d’Orford les 12 et 13 août.

D’autres spectacles seront annoncés au cours des prochains jours sur le site du duo.