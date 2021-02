2,8 millions $ en dons de campagne versés à la Trump Organization

Environ 2,8 millions de dollars en dons à la campagne de réélection de Donald Trump se sont retrouvés dans les coffres de sa très endettée Trump Organization, rapportait Forbes vendredi.

De plus, 4,3 millions de dollars amassés par le comité de collecte de fonds de sa campagne, qui a collecté de l’argent conjointement avec le Parti républicain, ont été dépensés pour les entreprises de Trump - du 20 janvier 2017 au 31 décembre 2020 -, selon un examen des dépôts de campagne effectué par Forbes auprès de la Commission électorale fédérale.

Le comité a dépensé 11 000 dollars dans les hôtels de Trump quelques jours après avoir perdu l’élection présidentielle — et 294 000 dollars supplémentaires une semaine plus tard pour de l’hébergement, des services de restauration et la location d’espace, note Forbes.

Forbes a révélé en milieu d’année 2020 que 2,2 millions de dollars en dons provenant de sa seule campagne avaient déjà été dépensés sur les propriétés de Trump. Le Washington Post a quant à lui rapporté début décembre que plus de 1,06 million de dollars en contributions à la campagne avaient été dépensés sur les entreprises de Trump au cours des dernières semaines de sa course.

Trump n’a jamais contribué d’«un cent» à sa campagne de réélection, relate Forbes.

Trump a amassé 76 millions de dollars après sa défaite, présumément pour contester les résultats de l’élection présidentielle et aider les candidats républicains dans les courses vitales du Sénat en Géorgie — mais n’a pas dépensé un centime pour rien de tout cela, apprend le HuffPost.

«Il n’a rien payé. Il s’en moquait», explique au HuffPost un républicain de haut niveau familier avec l’opération de collecte de fonds. «Il a mis tout cet argent à la banque pour financer ses propres batailles juridiques.»

Les montants totaux des dons de campagne dépensés sur les propriétés de Trump pendant sa présidence varient de 10,5 millions de dollars à près de 17 millions de dollars.