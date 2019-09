25 ans de «Friends»: une visite de l'expo éphémère à New York

De la litière pour chats «Smelly Cat» à la guitare de Phoebe (Lisa Kudrow), en passant par la blouse du Dr Drake Ramoray portée par Joey (Matt LeBlanc) dans le soap Days of Our Lives, et la dinde dans laquelle Monica (Courteney Cox) a coincé sa tête un fameux jour de Thanksgiving, tout est là. Le «pop-up store» qui vient d’ouvrir ses portes au 76 Mercer Street, au cœur de Manhattan, est un véritable musée à la gloire de Friends.

Dans le quartier de SoHo, un espace éphémère propose aux fans de s’immerger dans l’univers de la série culte dont l’épisode pilote (The One Where It All Began) a été diffusé il y a 25 ans, le 22 septembre 1994.

La création de Marta Kauffman et David Crane, qui a connu 10 saisons de 1994 à 2004, continue de séduire un public toujours plus large

Certains accessoires fournis par les studios Warner Bros., comme la (longue) lettre de réconciliation écrite par Rachel à Ross (David Schwimmer), l’invitation au mariage de Chandler (Matthew Perry) et Monica ou la cassette VHS du film érotique Buffay The Vampire Layer (tourné par la sœur jumelle de Phoebe, Ursula) nous rappellent à quelle point la production de Friends avait le souci du détail. Certains décors mythiques ont aussi été méticuleusement reconstitués pour l’occasion, tel l’incontournable Central Perk, le café favori des «Friends», avec son mythique canapé orange.

Malik Cocherel/HuffPost Québec «Could I be wearing any more clothes?» - Joey

25 ans après le premier «Oh… my… God!» poussé par Janice et l’entrée fracassante de Rachel, en robe de mariée, au Central Perk, le «pop-up store» de Friends revisite l’univers de la série culte du milieu des années 90 à l’ère d’Instagram.

Les fans peuvent se photographier un parapluie à la main devant une (fausse) fontaine pour recréer la fameuse séquence du générique de la sitcom, ou devant la porte de l’appartement de Monica et Rachel. Sans oublier les fameux fauteuils en cuir noir inclinables sur lesquels on peut s’étendre de tout son long dans une réplique grandeur nature du salon de Joey et Chandler.

Une série toujours aussi populaire

Malheureusement, tout le monde n’aura pas la chance de vivre cette expérience immersive. Tous les billets pour l’événement, qui fermera ses portes le 6 octobre, se sont écoulés en quelques jours.

De fait, 15 ans après la diffusion de son dernier épisode (The One Where They Say Goodbye), Friends est toujours aussi populaire. La création de Marta Kauffman et David Crane, qui a connu 10 saisons de 1994 à 2004, continue de séduire un public toujours plus large, les abonnés de Netflix ayant succédé aux téléspectateurs de la première heure.

«J’ai rencontré une femme hier qui devait avoir entre 25 et 26 ans, témoigne James Michael Tyler. Elle m’a dit: “Friends était la série préférée de ma grand-mère et la série préférée de ma mère. Aujourd’hui, c’est ma série préférée et je la fait découvrir à mes propres enfants!”»