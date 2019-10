Les maisons des jeunes: «C'est le fun, sécuritaire et enrichissant»

«Ce qui se passe là, c’est le fun, c’est sécuritaire et c’est enrichissant. Et c’est gratuit!» précise Étienne Dano, co-porte-parole de la Semaine des maisons des jeunes , qui se déroule ces jours-ci un peu partout au Québec. M. Legault et M. Dano invitent d’ailleurs tous deux les parents, les ados qui ne connaîtraient pas ce milieu ou les voisins inquiets à aller visiter celle de leur quartier pour voir ce qui s’y fait.

Si vous n’avez jamais mis les pieds dans une maison des jeunes, vous croyez peut-être qu’il s’agit d’un endroit où des petits bumschillent dans un divan, se rencontrent pour fumer des gros bats et faire du vandalisme. Pourtant, il s’agit plutôt d’un milieu de vie où des intervenants qualifiés encouragent les jeunes à développer leur esprit critique, à se responsabiliser et à prendre part à la vie citoyenne, insiste Nicholas Legault, directeur du Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ).



Des rallyes, des galas, des matchs d’impro, des cours de musique, des ateliers de cuisine... Les possibilités sont nombreuses, car elles varient selon les désirs des jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui fréquentent les maisons. Ce sont eux qui décident de ce qui s’y passe, de façon démocratique. Jusqu’à la couleur des murs. Il n’y a pas de frais d’adhésion, et un adolescent peut fréquenter une maison de jeunes à la fréquence qu’il le souhaite, que ce soit juste une fois ou pendant cinq ans.

«Une maison des jeunes, c’est un milieu de vie, résume Nicholas Legault. C’est un organisme où les adolescents vont après l’école, et où ils peuvent rester jusqu’à la fermeture. On les accompagne et on les soutient dans leur vie quotidienne.»

La mission des maisons de jeunes, nées d’un projet-pilote ayant vu le jour en 1976, est d’offrir aux jeunes de 12 à 17 ans un milieu animé, en contact avec des adultes, pour leur permettre d’être des citoyens actifs, critiques et responsables, explique le directeur du RMJQ. Aujourd’hui, il y en a plusieurs centaines à travers la province, qui accueillent plus de 60 000 adolescents.

«Les jeunes ont un contact privilégié avec des adultes qui ne sont pas leurs parents ou leurs professeurs, souligne Nicholas Legault. Les intervenants sont un peu comme des grands frères ou des grandes soeurs, dont l’objectif de rendre les ados critiques.»

Étienne Dano a été l’un de ces grands frères, avant d’avoir une carrière d’humoriste. D’abord en Montérégie – à Beauharnois, sa ville natale –, puis dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Il a vu tout le bien que ces organismes peuvent faire aux ados.