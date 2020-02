Ces 21 photos de naissance saisissantes capturent la force des mères

La photographie de naissance est une forme d’art particulièrement brute et intime. Pour célébrer ce type de travail, l’ International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP) organise chaque année un concours dont les gagnants sont sélectionnés par un jury, ainsi que par des membres de l’organisation provenant du monde entier.

Jeudi, l’IAPBP a annoncé les gagnants de ce neuvième concours annuel de photographie de naissance , qui honore l’excellence dans des catégories telles que le travail, l’accouchement, le post-partum, les détails de la naissance et «Fresh 48».

«Les gagnants ont été choisis selon un système de points et jugés sur la technique, l’éclairage, la composition, l’impact émotionnel, la créativité et la qualité narrative», explique le site Web du concours, ajoutant: «Bien que la naissance soit belle, elle est aussi chaotique et vraie.»