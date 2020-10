Me qualifier d'«exotique», ce n'est pas un compliment

Je n’ai jamais été quelqu’un qui entre dans une case précise. D’une part, je suis une femme homosexuelle, et on me présume généralement comme hétérosexuelle. D’autre part, mes caractéristiques physiques se situent juste assez du côté des non-blancs pour déconcerter quiconque essaie de déterminer mon ethnicité.

Dans mon enfance dans le Massachusetts rural des années 1980, les enfants caucasiens me disaient constamment que je ne leur ressemblais pas et me demandaient quelle était ma race. Leurs questions m’ont fait réaliser que j’étais différente d’eux, mais que je ne savais pas exactement à qui je ressemblais.

En tant qu’adulte, un bon pourcentage des personnes que je rencontre continuent à me poser des questions sur mes origines. Je suis issue d’une famille qui s’identifie principalement comme étant blanche, mais mon héritage MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) domine mes traits; beaucoup de gens me voient alors comme une personne de couleur. Des gens convaincus que j’étais membre de leur propre communauté m’ont parlé dans plus de langues que je ne peux en compter.

Cet été, j’ai écrit un article sur ce que l’ambiguïté raciale m’a appris sur mes privilèges. Il a reçu un grand soutien de la part des personnes racisées, en plus d’un nombre encourageant de «Moi aussi» de la part d’autres personnes dont l’identité raciale demeure énigmatique. M’ouvrir sur ma relation avec la race a également suscité le genre de commentaires de la part des blancs auxquels je ne m’attendais pas. Dans les commentaires de mon billet Instagram sur l’article, j’ai été félicitée pour mon look «exotique» et on m’a dit que mon «héritage multiculturel» était «enviable» (malgré l’article qui parle de mon éducation et de l’histoire de ma famille dans les banlieues américaines).

Ce n’était pas la première fois que l’on me qualifiait d’exotique, mais ça ne s’était pas produit depuis assez longtemps, de sorte que je pensais que ça ne se reproduirait pas. J’avais l’impression que les gens savaient maintenant que c’est tout sauf un compliment.

Il y a bien plus de dix ans, j’ai passé du temps comme mannequin, et ce descriptif était encore courant. «Exotique» était un mot utilisé régulièrement dans les publicités que je consultais. La demande d’un modèle exotique signifiait qu’ils voulaient quelqu’un qui n’était pas blanc, mais qui n’était pas nécessairement d’une ethnie particulière.