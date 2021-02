Les 20 mots de passe les plus souvent retrouvés sur le «dark web»

L’analyse a également identifié les mots les plus souvent utilisés dans diverses catégories. Par exemple, on a constaté que «maggie» est le nom le plus courant parmi les 250 principaux mots de passe. Les amateurs de sport aiment inclure le mot «baseball» dans leurs mots de passe. «Newyork» est la ville qui revient le plus et «cookie» est le mot le plus fréquent du côté de la nourriture.