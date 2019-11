20 ans de Breastfeeders: retour sur le parcours d'un band devenu «mythique»

Comment on se sent de réaliser que ça fait 20 ans que son groupe existe?

LB: Ça crée un choc, parce qu’on ne s’en aperçoit pas… Comme n’importe qui qui commence à prendre de l’âge, un moment donné, le temps passe tellement vite que tu ne le réalises pas, et tu te ramasses avec le fait que ça fait 20 ans que ça existe…

En même temps, la vie te le dit… L’autre fois, à Trois-Pistoles, il y a quelqu’un qui m’a lancé: «La première fois que je vous ai vus, j’avais 8 ans. Là, j’ai 30 quelques.» Ça m’avait bien gros marqué. Ou j’ai des commentaires du genre: «Ah, quand j’étais petit, mes parents écoutaient tout le temps ça!»

On est déjà rendus vieux de même (rires)!

Dirais-tu que ta perception du fait de faire de la scène a changé depuis vos débuts? Vois-tu ça différemment, aujourd’hui?

LB: Non. C’est drôle, parce qu’on est toujours pas mal la même gang; on est [encore] quatre membres fondateurs sur six. Ç’a changé à la batterie quelques fois et à la guitare aussi, mais on est pas mal la même gang, le même type de show; ça, ça n’a pas changé. [...] On s’habille quasiment pareil, on a presque les mêmes cheveux. C’est weird; ça passe vite.

Ressentez-vous la pression d’être constants dans vos prestations? Elles ont la réputation d’être assez survoltées.

LB: Oui. Effectivement, je n’aimerais pas qu’on me dise: «Ah, c’est pas comme avant. Avant, c’était plus énergique.» Mais je n’ai pas peur de ça, parce que ce n’est jamais arrivé. Pour l’instant, quand on joue, on a encore tellement de plaisir que ça explose quand même tout le temps.

C’est plus par rapport aux compositions… Le prochain single – j’ai pas le droit d’en dire plus –, je sais pas… Il y a peut-être du monde qui vont faire comme: «Quessé ça?» Ça, oui, la pression [à propos] de ce qu’on va sortir sur disque ou sur le web…

[En même temps], on dirait que j’en ai même moins. Cette année, on aura sorti deux singles. Tu te dis: «Bon, j’ai ça à vous partager: aimez-vous ça? Aimez-vous pas ça? Si vous aimez pas ça, ce n’est pas si pire». Je n’aurai pas mis deux ans de ma vie là-dedans. Après ça, tu passes à une autre toune et tu essaies autre chose.