«1res fois»: les beaux-enfants de Roxane Bruneau lui rendent un superbe hommage

Roxane Bruneau a pris part à l’édition de 1res fois diffusée ce jeudi 7 janvier. Une première émission réalisée en temps de pandémie pour Véronique Cloutier et son équipe qui, malgré les mesures sanitaires, ont su offrir plusieurs moments émouvants à leurs deux invités.

Parmi ceux-ci, il y a certainement eu celui où l’autrice-compositrice-interprète a eu droit à un hommage des plus touchants de la part de sa conjointe, Caroline Lefort, et de ses trois beaux-enfants, Gabriel, Antoine et Joanie.

Roxane Bruneau est en couple avec sa douce moitié depuis maintenant deux ans et demi, cette dernière ayant dix ans de plus qu’elle. Avec le temps, elle a su apprivoiser son rôle de belle-mère, et faire fi de ses craintes liées à son propre vécu.

«Souvent, j’ai l’impression que les enfants ne vont pas m’aimer, parce que moi, je ne trippais pas sur mes beaux-parents, parce qu’ils ne trippaient pas sur moi, a-t-elle expliqué. Des souvenirs autour de la table, j’en ai très peu. On était moi et ma mère, et après il y a eu moi, ma mère, son chum et ses enfants. Et après, ça s’est désagrégé.»

«J’apprends encore à dealer avec ça, mais Caroline enlève tout le stress. Elle me demande très peu. Je ne fais pas de lunchs, je ne vais pas les porter le matin. Je pense que je suis l’exemple à ne pas suivre dans cette maison», a-t-elle confié en riant.

Sa place

La principale intéressée a poursuivi en révélant que le père biologique était toujours très présent dans la vie de ses beaux-enfants, et qu’elle n’avait donc pas de rôle ou de manque à combler.

À la suite de ces confidences, Véronique Cloutier a présenté une vidéo à son invitée, dans laquelle sa petite famille lui a rendu un hommage qui l’a évidemment émue aux larmes.

Après que Caroline Lefort eut d’abord souligné la facilité avec laquelle ses enfants ont accepté que leur mère soit désormais en couple avec une femme, ces derniers ont ensuite expliqué comment leur belle-mère avait su prendre sa place dans leur vie. En les amusant, en les écoutant, en les motivant, en les aidant à gagner en confiance et à mieux comprendre qui ils sont.

Une fois la présentation terminée, Caroline et ses enfants sont venus rejoindre Roxane Bruneau sur le plateau, au grand étonnement de cette dernière qui, sous le coup de l’émotion, a tout simplement lancé, le visage ébahi : «Ç’a pas rapport!»

«Être maman, c’est très émotif. On est souvent pris dans nos émotions par rapport à certaines situations qu’ils [les enfants, ndlr] vont vivre. Avoir quelqu’un qui est à l’extérieur qui voit la situation... elle les aime tout autant, mais d’une autre façon. Je pense que je leur apporte quelque chose de plus positif depuis qu’elle est dans ma vie, plus d’ouverture d’esprit. Les chemins peuvent être différents, ce n’est pas toujours juste noir ou blanc», a déclaré justement Caroline Lefort, en conclusion de ce segment.

1res fois est diffusée le jeudi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.