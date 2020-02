«1res fois»: des retrouvailles bouleversantes pour Lara Fabian

Heureusement, son ami Nicolas l’avait aidée à «traverser la rivière» en la soutenant et en la défendant.

«Je parlais un peu anglais, je revenais de Dublin. Peut-être que je me la pétais aussi, va savoir. Peut-être qu’une bonne claque en arrière de la tête, ça m’aurait fait du bien!» a-t-elle blagué, avant d’expliquer, plus sérieusement, que c’est une situation dont elle avait beaucoup souffert.

La principale intéressée a poursuivi en expliquant que parler anglais sans accent en Europe était également mal vu, et que cette situation lui avait beaucoup nui.

Les recherchistes de 1res fois ont frappé un grand coup pour l’émission diffusée ce jeudi 13 février en permettant à Lara Fabian de reprendre contact avec un ami d’enfance qu’elle n’avait pas vu depuis trente ans, et qu’elle ne croyait plus avoir l’occasion de revoir un jour.

«C’est quelqu’un que j’ai complètement perdu de vue. Tu ne peux pas imaginer comment j’ai cherché cet homme partout. [...] C’est le premier grand ami qui sauve un être d’une sorte de désespoir dans lequel tu tombes, parce que personne n’est d’accord finalement avec ce que tu es.»

«Ne le cherchez pas, vous ne le trouverez jamais», avait d’ailleurs déclaré Lara Fabian aux membres de l’équipe de 1res fois, entretenant peu d’espoir de pouvoir le retrouver un jour.

Ne reculant devant rien, ces derniers ont accepté ce défi, qu’ils ont relevé haut la main, puisque Nicolas a pris l’avion la veille de l’enregistrement de l’émission afin de renouer avec sa bonne amie.

Lara Fabian était évidemment complètement sous le choc lorsque celui-ci a fait irruption dans le studio. Les deux adultes se sont tenus longtemps dans leurs bras, Lara répétant même à Nicolas de ne pas la lâcher.

C’est alors que Nicolas a expliqué qu’il avait également tenté de rentrer en contact avec Lara Fabian il y a quelques années, mais sans succès. Il a néanmoins suivi avec beaucoup d’intérêt la carrière de cette dernière au fil des ans, allant jusqu’à scruter ses ventes d’albums aux États-Unis.

«Je crois que c’est celui ou celle qui te sauve la première fois, auquel tu n’as pas eu le temps de dire merci, parce que la vie fait que tu perds cette personne de vue», a déclaré Lara Fabian à Véronique Cloutier, également très émue, lorsqu’elle lui a demandé d’expliquer l’importance de ces retrouvailles à ses yeux.

«Ça me touche beaucoup. Honnêtement, je croyais que je n’existais plus du tout dans sa vie. Maman adorait Nicolas. Elle avait une affection réelle, parce qu’elle voyait son coeur, sa bonté. Je le regarde dans les yeux et je suis persuadée qu’il est le même, simplement avec quelques années de plus.»

«Je suis extrêmement touchée, et je ne sais pas comment vous remercier pour ce cadeau», a-t-elle conclu.

1res fois est diffusée le jeudi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.