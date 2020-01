«1res fois»: Mélissa Bédard se lâche lousse avec... les Baby Spice

Facebook/1res fois Mélissa Bédard et les Baby Spice à l'émission «1res fois», le 30 janvier 2020

Mélissa Bédard a vécu une soirée forte en émotions lors de son passage à l’émission 1res fois, diffusé ce jeudi 30 janvier.

La chanteuse et comédienne a notamment eu la chance de chanter de nouveau avec les membres de sa chorale du secondaire, en plus de revoir deux jeunes femmes à qui elle était venue en aide par l’entremise de l’organisme Deuil-Jeunesse, «qui vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la maladie grave ou la mort d’un proche ou des pertes par la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption».

Après avoir offert à son invitée un duo inattendu avec son mari Karl, qui ont interprété une chanson d’amour du regretté Bob Bissonnette très chère à leurs yeux, Véronique Cloutier l’a questionnée à propos de son amour inconditionnel pour les Baby Spice, groupe de jeunes filles qui reprenaient les succès des Spice Girls et dont les cassettes VHS avaient connu un grand succès au Québec à la fin des années 1990.

«J’ai capoté, et je capote encore là-dessus. J’oblige mes filles à écouter les cassettes», a aussitôt déclaré Mélissa Bédard, au grand étonnement de Mathieu Baron, qui n’en revenait pas que cette dernière ait toujours un lecteur VHS.