«1res fois»: Véronique Cloutier persiste et émeut profondément Martin Matte

Véronique Cloutier a réussi à percer la carapace de Martin Matte, ce jeudi 16 janvier, sur le plateau de l’émission 1res fois.

Dans la première moitié de l’émission, l’humoriste a navigué à travers ses souvenirs avec le (faux) détachement qu’on lui connaît, taquinant même une Marilou beaucoup plus émotive à ses côtés.

Mais tout cela a changé lorsqu’il fut question de son frère Christian, qui vit avec un traumatisme crânien depuis qu’il a été victime d’un accident de voiture à l’âge de 17 ans, et de la Fondation Martin-Matte, que l’humoriste a créé pour aider les personnes vivant avec un tel traumatisme ou une déficience physique et leurs proches.

Le tout a commencé lorsque l’animatrice a révélé un carnet de notes dans lequel l’humoriste avait inscrit, en 1994 : «Christian, si tu ne peux pas faire ce que tu veux, je vais réussir pour nous deux», et : «But: aider les gens qui en ont besoin - Fier de ta vie».

«Ça me tue, je ne peux pas ne pas brailler à ça», a aussitôt déclaré l’humoriste.

«Je sais que mon image, ce que je fais, et je ne le cache pas non plus, j’ai une certaine arrogance, et je fonce, et je fais mes affaires. Je pense que ça ne marcherait pas si je n’étais que ça, si les gens ne voyaient que ça.

Je pense que dans mon for intérieur, il y a une grosse partie où je veux être une bonne personne et aider le monde. Et que j’aie écrit ça, ça me fait capoter. Il y a dix ans, la souffrance que j’ai vécue avec mon frère s’est traduite en une oeuvre magnifique. On a partie une fondation, on a ouvert des maisons, on est rendus à dix, et on a amassé plus de dix millions de dollars.»