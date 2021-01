«1res fois»: une soirée très émotive et un superbe duo avec Ginette Reno pour Mario Pelchat

Mario Pelchat a vécu de grands moments d’émotion lors de son passage sur le plateau de 1res fois, édition qui était diffusée ce jeudi 14 janvier.

Véronique Cloutier a notamment proposé à son invité d’écouter une bande audio grâce à laquelle il a pu réentendre la voix de sa défunte sœur, alors qu’elle chantait. Un enregistrement qui était en très mauvais état, mais que la technologie d’aujourd’hui a permis de récupérer.

«Je n’ai jamais entendu ça! Johanne est décédée, ç’a fait 40 ans en 2019. Et on a enregistré ça l’année de sa mort. Elle avait eu un cancer qui a duré huit mois. Elle était malade à ce moment-là», a confié le principal intéressé, évidemment très ému.

Plus tard dans l’émission, Mario Pelchat a de nouveau eu les larmes aux yeux lorsque Georgette Cyr, la pianiste qui les avait accompagnés sur scène, lui et sa soeur, durant leur jeunesse, a joué les premières notes de la chanson Vois comme c’est beau. Un morceau que Mario Pelchat et sa sœur avaient l’habitude de chanter ensemble.

Des souvenirs qui lui ont également rappelé les bons moments passés avec sa mère, décédée en septembre 2019.