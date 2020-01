«1res fois»: un retour à la chanson des plus émouvants pour Marilou

«Ce n’est pas la musique qui m’a traumatisée, c’est plus le milieu, la grandeur. C’est aussi le fait que je n’allais pas à l’école, que j’étais isolée. Mais en même temps, je voulais faire ça. Mais est-ce que je voulais vraiment? Je n’étais pas consciente du tout, j’avais 12 ans. Il n’y a personne qui a été méchant avec moi, c’est juste le contexte. Il ne faut pas chercher loin pour savoir pourquoi j’ai souffert d’anorexie, pourquoi j’ai eu autant de troubles après. Il y a eu une perte de contrôle dans ma vie.»

La co-fondatrice de Trois fois par jour a d’abord fait le point sur les raisons qui l’avaient poussée à s’éloigner de cette façon de la scène et du milieu de la musique.

Marilou a vécu un tourbillon d’émotions lors de son passage sur le plateau de 1res fois, ce jeudi 16 janvier, en renouant publiquement avec la chanson pour la première fois en six ans.

Avec l’aide de Fred St-Gelais, Marilou a pu refaire ses premiers pas en studio pour enregistrer un morceau des plus délicats, dont les paroles font écho à ses deux grossesses.

Un processus que l’équipe de Véronique Cloutier a parfaitement documenté en l’observant au piano et au micro, dans cet environnement jadis si familier qu’elle doit aujourd’hui complètement réapprivoiser.

L’émission a culminé sur un moment de grâce où Marilou a pu présenter au public sa nouvelle création intitulée Rose pâle, bien entourée de sa famille, de ses filles Jeanne et Rose, et de ses amoureux, passé et présent.

Et grâce à la technologie, Marilou a pu se voir debout sur scène, alors que les images de sa performance au studio d’enregistrement ont été projetées à l’intérieur de celui de Véronique Cloutier.

À la suite de la diffusion de l’émission, Marilou a remercié le public pour leurs beaux mots, par l’entremise de son compte Instagram, expliquant qu’elle n’avait pas de plan précis pour le moment en ce qui a trait à sa carrière musicale, mais que ces retrouvailles la rendaient néanmoins des plus heureuses.

1res fois est diffusée le jeudi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.