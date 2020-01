«1res fois»: la fille et l’ex d’Élyse Marquis lui offrent un duo touchant, et très personnel

Lors de son passage sur le plateau de 1res fois, ce jeudi 23 janvier, Élyse Marquis a eu droit à un numéro musical des plus émouvants mettant en vedette son ex, l’auteur-compositeur-interprète Marc Déry, et leur fille Alice.

Pour la première fois à la télé, le duo père-fille a interprété la chanson très personnelle Alice, que Marc Déry a écrite à la demande de sa fille à la suite de la séparation du couple.

Les paroles décrivent d’ailleurs en toute franchise et simplicité cette situation jamais évidente à laquelle sont confrontés bien des couples, exprimant l’idée qu’il est tout à fait possible de réussir sa séparation même si ce ne fut pas le cas pour la vie de famille.