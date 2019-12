Instagram Damas

C’est le moment des palmarès de l’année et côté bouffe voici ce que cela donne selon Open Table ( le principal site de réservation en ligne de restaurants au monde) qui vient de dévoiler son top 100 des meilleurs restaurants au Canada.

Parmi eux, 12 restos montréalais se sont distingués sur les 15 Québécois classés.

L’Ontario compte le plus grand nombre de restaurants sur la liste avec un total de 55 établissements, suivi de l’Alberta (19), du Québec (15) et de la Colombie-Britannique avec 9 restaurants. Terre-Neuve et la Saskatchewan sont également représentées dans la liste.

Les restaurants figurant sur la liste ont été reconnus pour leur service impeccable et l’expérience culinaire unique qu’ils proposent.

En toute première place de ce classement canadien arrive le restaurant :

850 Degrees – Etobicoke, Ontario, restaurant italien

Voici le top 12 des restaurants montréalais de cette liste des 100 premiers, en commençant par un habitué des palmarès:

Damas, restaurant syrien au décor oriental, dont la réputation n’est plus a faire.

Plus de végé, plus de local

« La diversité culinaire du Canada brille à travers la liste des restaurants du classement de cette année », a déclaré Andrea Johnston, chef de l’exploitation chez OpenTable.

«Il ressort clairement des critiques des utilisateurs que les options végétaliennes et les menus locaux sont extrêmement populaires partout au pays. Nous sommes ravis de reconnaître les restaurants qui offrent constamment des plats et des boissons de classe mondiale et une hospitalité exceptionnelle qui mettent en valeur les goûts pour le multiculturalisme et l’aventure ici au pays. »

La liste est un aperçu complet des restaurants les plus courus de l’année, sélectionnés à partir de plus de 500 000 critiques recueillies auprès d’utilisateurs vérifiés, au sujet de plus de 3 000 restaurants partout au pays. Pour terminer l’année, OpenTable dévoile également les principales tendances culinaires de 2019, basées sur les critiques de ses utilisateurs.