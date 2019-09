10 vignobles québécois où fêter la saison des vendanges

Xavier Girard Sainte Petronille

D’ici à la fin octobre, les vignobles québécois prennent des airs de fête, proposant des dégustations, des visites guidées et parfois même la possibilité de les aider à faire la récolte. Ce mois-ci, sillonnez les routes des vins du Québec ; imprégnez-vous de l’odeur des vignes et des raisins et faites le plein de bonnes bouteilles à rapporter à la maison. Voici dix vignobles, parmi nos coups de cœur! Montérégie Domaine de Lavoie Sur la Route des vins de la Montérégie, plusieurs vignobles proposent une programmation festive, surtout les fins de semaine. On s’arrête au Domaine de Lavoie, qui regroupe un vignoble et une cidrerie sur 23 hectares. Il invite d’ailleurs les épicuriens le 12 octobre à faire les vendanges en compagnie de l’équipe, le tout clôturé d’un bon souper avec chansonnier et verre de vin. Une expérience unique de la terre à la table! 100, rang de la Montagne, Rougemont.

Domaine St-Jacques Le style champêtre n’est pas votre tasse de thé? Faites une virée au Domaine St-Jacques. Avec ses comptoirs en inox, ses accents noirs et son décor moderne, la salle de dégustation est digne d’un magazine! On y déguste des vins issus de différents cépages, dont un chardonnay, un riesling, un pinot rouge et un pinot gris qui titillent nos papilles et reçoivent notre approbation. 615, boulevard Édouard VII, Saint-Jacques-le-Mineur.

Laurianne Gervais Domaine St Jacques

Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont Entouré de vergers et de montagnes, le majestueux domaine Coteau Rougemont profite de conditions idéales pour la culture de la vigne et de fruits comme la pomme et la poire. Ses vins et ses cidres ont d’ailleurs maintes fois été primés au fil des ans. Quoi boire? Le Chardonnay La Plage et le rouge Le Grand Coteau sont deux coups de cœur de la sommelière Jessica Harnois. 1105, Petite Caroline, Rougemont.

Cantons-de-l’Est L’Orpailleur Créée en 2004, la Route des vins de Brome-Missisquoi regroupe aujourd’hui 22 vignobles, dont certains sont des pionniers en viticulture au Québec. C’est le cas de L’Orpailleur, installé dans la vallée de Dunham depuis 1982. Produisant plus de 200 000 bouteilles par année, L’Orpailleur subit actuellement une véritable cure de jeunesse et inaugurera sous peu ses nouvelles installations. D’ici là, on le visite et on déguste sa nouvelle gamme Signature ou encore son vin gris, l’un de nos préférés de la saison. Durant la visite, on s’arrête aussi à l’Économusée de la viticulture pour en apprendre plus sur son histoire. 1086, rue Bruce, Dunham.

Domaine Bergeville À North Hatley, un petit arrêt au Domaine Bergeville s’impose. Mais avant la dégustation, on s’instruit! Lors de la visite, on apprend non seulement sur l’élaboration de vins mousseux selon la méthode traditionnelle (le domaine étant le seul vignoble québécois à l’utiliser), mais aussi sur la culture biologique et biodynamique du vignoble. Par la suite, on y déguste plusieurs vins mousseux, même un rouge qui nous a agréablement surpris. Sortons les bulles! 1030, chemin Sherbrooke, Canton de Hatley.

Deux-Montagnes Vignoble et microbrasserie Les Vents d’Ange L’une des nouvelles indications géographiques protégées IGP issue de la certification Vin du Québec est celle de la région de Deux-Montagnes. On y retrouve plusieurs vignobles installés sur un sol riche de sédiments propices à la culture de vignes. Parmi eux, Le vignoble Les Vents d’Ange retient notre attention, non seulement sur les réseaux sociaux (mention aux belles photos!), mais aussi pour ses vins nommés d’après les membres de la famille: le Alexandra (rouge), le Catherine (blanc) et le Marie-Rose (rosé). Enraciné dans le charmant village de Saint-Joseph-du-Lac, le petit vignoble familial a rapidement étendu ses racines et pris de l’expansion. Jusqu’au 14 octobre, un service d’autobus est même offert à partir de la métropole! 839, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac. Vignoble Rivière du Chêne Tout près de Montréal, à Saint-Eustache, se trouve l’un des plus grands vignobles du Québec : le Vignoble Rivière du Chêne. On y produit 17 vins différents, incluant ceux du vignoble La Cantina (du même propriétaire). On retrouve d’ailleurs notre coup de cœur de l’été; le Rosé du Calvaire 2018 de La Cantina, médaillé d’or lors du plus récent concours canadien Wine Align 2019. 807, rivière Nord, Saint-Eustache. Envie de vivre l’expérience des vendanges? Inscrivez-vous à l’une des dates proposées.

Sophie Asselin Vignobles Rivière du Chêne

Capitale-nationale Vignoble Sainte-Pétronille On se sent toujours un peu en vacances sur l’Île d’Orléans! L’air salin profite non seulement aux visiteurs, mais également aux vignes du Vignoble Sainte-Pétronille, un lieu magnifique avec vue sur la majestueuse chute Montmorency. Le vignoble a récemment élargi son offre en ajoutant notamment un riesling de grande qualité, qui a vite reçu l’approbation des sommeliers et des épicuriens, lequel s’est d’ailleurs mérité une médaille de bronze au dernier concours canadien Wine Align 2019. Envie de prolonger l’été? Un tout nouveau produit s’est ajouté à la gamme VSP : le Ste-Pet, un vin mousseux rafraîchissant à déguster entre amis. 8705, avenue Royale, Sainte-Pétronille.



Domaine L’Ange Gardien Déguster un verre de vin dans le paysage pittoresque au Domaine L’Ange Gardien, lequel surplombe le fleuve Saint-Laurent et la Côte-de-Beaupré, est une véritable expérience alliant histoire et terroir. Depuis 2007, le vignoble Domaine L’Ange Gardien propose des produits de grande qualité, dont le fameux rosé et le blanc demi-doux qui ont été médaillés d’or à la Coupe des nations 2019. Élaborés avec soin, les vins mettent également de l’avant le terroir québécois. 6869, avenue Royale, L’Ange-Gardien.

Site Vignoble L’Ange Gardien Vignoble L’Ange Gardien