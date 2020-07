10 soins pour sauver les cheveux secs et abîmés par l'été

F.J. Jimenez via Getty Images

L’été est-il pour vous synonyme de chevelures aux reflets ensoleillés et ondulés? Ça, c’est dans nos rêves, parce que la réalité ressemble plus à des pointes desséchées et cassantes, des crinières assoiffées et en manque de brillance. Mais pas de stress, nous avons compilé pour vous parmi les meilleurs soins qui sauront rendre vitalité et lustre à vos chevelures tant aimées.

K Soleil de Kérastase Cheveux UV Sublime

Site Kérastase

Composée d’eau de noix de coco, de vitamine E et de filtre UV - qui absorbe les rayons UV et minimise leur effet sur les fibres capillaires - cette crème riche au parfum d’été sans rinçage nourrit les cheveux en emprisonnant lʼhumidité. Idéale pour les cheveux secs et exposés au soleil, elle va venir booster la brillance et la vitalité de nos crinières agressées par l’été. À appliquer sur les pointes sans retenue avant l’exposition au soleil.

45$, disponible chez Sephora.

AMIKA Masque nourrissant Soulfood

Site Sephora

Cheveux assoiffés? Ce masque nourrissant, épais et luxueux revitalise en profondeur et hydrate la crinière. La baie d’argousier dont il est composé (également appelée obliphica), un superfruit, est intégrée à tous les produits de soin des cheveux et de coiffage d’Amika. Elle contient plus de 190 composants biologiquement actifs dont la vitamine C (15 fois plus qu’une orange), la vitamine A (trois fois plus qu’une carotte) et la vitamine E. Résultat: une douceur, une brillance, une élasticité et une facilité de coiffage qui vont durer dans le temps.

37 $, disponible chez Sephora.

SOS Lumière - Masque Capillaire Scintillant , L’Occitane

Site Occitane

Ce masque capillaire scintillant nourrit et adoucit instantanément les cheveux ternes pour révéler leur brillance grâce à l’extrait de citron, connu pour ses propriétés parfumantes et vivifiantes, l’huile essentielle de romarin aux propriétés tonifiantes ainsi que l’huile essentielle de cèdre aux propriétés tonifiantes. À appliquer sur cheveux essorés, puis rincer. La chevelure est (vraiment) instantanément plus lumineuse.

16$, disponible dans les boutiques et sur le site de L’Occitane.

Spray protecteur Solar Sublime, L’Oréal Professionnel

Site L'Oréal Profesionnel

Cette huile invisible diffuse une brume légère sans rinçage au Mexoryl S.O, complexe qui absorbe et bloque les rayons UV agressifs. Parce que oui, il faut protéger aussi nos cheveux des UV qui les assèchent et participent à leur vieillissement. Autres composants, l’Aloe Vera permet de réparer et de protéger la fibre. Quant à la Vitamine E, elle exerce une action anti-oxydante. Cette formule hautement concentrée sera un incontournable de la saison pour contrer les effets de dessèchement de la fibre dus au soleil, au sel et au chlore. Piscine(s), on arrive!

Prix 24,99$, disponible dans une sélection de salons et en ligne.

Hydrating Spa Fluid Cheveux longs, Biosthétique

Site Biosthétique

Idéal pour les cheveux longs abîmés, desséchés, manquant de tonus et de brillance. Ce traitement onctueux de la marque française s’applique sur cheveux essorés. Infusé d’acide hyaluronique, d’huile fine de la noix péruvienne Sacha inchi et de peptides de blé, ce soin à la fragrance addictive hydrate en profondeur sans laisser les cheveux gras. Au programme: brillance et douceur retrouvées.

37$, disponible dans certains salons et en ligne.

Perfecteur de cheveux n°3, Olaplex

Site Sephora

Le Perfecteur de cheveux n°3 est un soin à effectuer à domicile qui contient les mêmes principes actifs que les produits professionnels pour renforcer les cheveux et améliorer leur apparence. On applique une quantité généreuse, des racines jusqu’aux pointes, sur cheveux non lavés. Puis, on brosse et on laisse agir pendant au moins 10 minutes avant de laver et rincer. Tadam... magique!

38$, disponible chez Sephora.

Masque hydratation et tenue, Oribe

Site Oribe

Ce masque hydratant ultime de la marque Oribe (fondée par le coiffeur star Oribe Canales) est un soin précieux. Composé d’huiles de noix de coco et d’amande, il désaltère en profondeur les boucles assoiffées et empêche les cheveux de casser tout en réparant les dommages. Vos cheveux seront soyeux, hydratés et plus sains que jamais. L’été n’a qu’à bien se tenir!

63$, disponible le site Oribe.

Lotion coiffante et lissante Smooth Again, Kevin Murphy

Site Kevin Murphy

Ce soin qu’on ne rince pas est une petite merveille pour les cheveux frisés et bouclés quand l’humidité grimpe. On l’applique sur cheveux mouillés et démêlés, en évitant les racines. Une petite noisette de produit suffira à discipliner la crinière, qu’on laisse sécher ensuite à l’air libre pour en optimiser l’application. Exit l’effet «grichu» et les frisottis, un classique des têtes bouclées, pour des cheveux au toucher vraiment plus soyeux et doux. À noter son parfum envoûtant, aux notes de mangue et beurre de karité dont il est composé.

40$, disponible dans une sélection de salons de coiffure.

Bel Air de R+CO

Site R+Co

Ce nettoyant, rehaussé de puissantes propriétés lissantes, est recommandé pour les cheveux épais, bouclés ou sujets aux frisottis quand chaleur et humidité s’y mettent. Au programme: l’huile de graine de prune qui vient traiter le cuir chevelu pour des cheveux plus forts et plus épais; l’extrait de graines de gombo qui hydrate les cheveux et le cuir chevelu (douceur assurée!). Quant aux minéraux, ils redonnent vie à nos cheveux secs et abîmés. On aime sa fragrance, sa texture, et bien sûr le rendu, c’est à dire des cheveux dynamisés, volumineux et soyeux.

34 $ les 241 ml, disponible en ligne et en salons.

Masque réparateur, Virtue

Site Sephora

Composé d’extrait de Cystoseira Compressa (algues brunes) qui permet une réparation intense et aide à fournir un soin thermoprotecteur; d’extrait de pépin d’amaranthus caudatus qui aide à rehausser la couleur, à conserver l’hydratation et également d’huile de graine de Baobab, qui agit comme un émollient intense pour les cheveux secs et abîmés, ce soin procure une hydratation et une revitalisation immédiates et intenses. Ce complexe unique dynamise la crinière en moins de deux.

40 $, disponible chez Sephora.