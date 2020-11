Les 10 sandwichs qu’il faut essayer à Montréal

En ces temps de pandémie et de télétravail - pour plus de la moitié des Québécois selon un sondage sorti en juin dernier - le sandwich est une parfaite option pour le lunch et soutenir nos restos locaux. Savoureuses, faciles à manger... les versions sont aussi variées que délectables.

Le HuffPost Québec s’est donné la mission de vous faire découvrir les meilleurs sandwichs de la métropole que vous pouvez faire livrer ou aller chercher au restaurant. Découvrez notre top 10 qui devrait égayer vos midis.

Le sandwich à la porchetta de chez Larrys/Boucherie Lawrence - (5237 Boulevard St-Laurent)

Si la perfection existe sous un format comestible, ce sandwich est probablement dans la course pour le titre. Le pain croustillant et l’ajout de petits cornichons font de ce dernier un must à essayer!

Le sandwich au poulet frit de chez Mitch Deli - (5868 Ave. de Lorimier)

Le sandwich au poulet frit a la cote ces temps-ci à Montréal. La bataille pour la suprématie de ce délectable mets est forte dans le 514. Nous avons longuement hésité entre celui de Mitch Deli et l’énorme version de Roch le Coq. Voici notre verdict: celui de Mitch Deli est LE gagnant du meilleur sandwich au poulet frit en ville. Cependant, si vous avez une grosse faim, on vous suggère de faire un tour chez Roch le Coq. Il y a assez de jours dans une semaine pour faire de la place à deux sandwichs au poulet frit.

Le pita de chez Falafel Yoni - (54 Rue Saint- Viateur O)

Végétariens, on ne vous a pas oubliés! Notre première suggestion végétarienne en est une qui fait saliver également les grands carnivores de ce monde. Les pitas sont (très) généreusement garnis de falafels croustillants. On vous suggère de demander la sauce à la mangue qui élèvera ce sandwich au niveau supérieur.

N’importe quel sandwich chez Clarke Café - (2483 rue Centre)

Ici, on vous laisse le choix de votre garniture. Peu importe ce que vous choisissez, ce sera un bon choix. Les sandwichs italiens de chez Clarke Café sont tous délectables surtout en raison du pain qu’ils utilisent. Vous pouvez même choisir les condiments! On vous suggère celui à la porchetta et au poulet pané.

Le porc effiloché (végé aussi!) du Dépanneur le Pick Up - (7032 rue Waverly)

Un autre incontournable, c’est le très populaire porc effiloché ou pulled pork de son petit nom. C’est dans ce dépanneur éclectique et caché du le Mile-Ex que l’on prépare ce délicieux sandwich, qui vient dans une version carnivore et une version végétarienne - qui confondrait à l’aveugle n’importe qui.

Les sandwichs vietnamiens de Chez Sue ( 2660 Rue Beaubien E )

Les sandwichs Bánh mì sont très populaires depuis quelques années dans la métropole. Plusieurs restaurants vous offrent leurs versions de ce classique vietnamien. Cependant, si vous n’avez jamais essayé ceux de Chez Sue, vous n’avez jamais gouté au must du must de ces sandwichs. On vous suggère le Porc’Chop et le Poulet Trésor. En plus d’être très généreusement garnis, le pain est à un autre niveau.

L’Halloumi de chez Capitaine Sandwich - ( 60 Duluth Ave E)

Eh oui les amis végétariens, nous sommes de retour! Garni généreusement d’halloumi grillé et de chou rouge, ce sandwich va plaire à tout le monde. Essayez au passage leurs accompagnements comme la salade de patates et le chili.

Les spécialités du Moyen-Orient de chez Omnivore - ( 4306 Boulevard St- Laurent et 1633 rue Saint Denis)

On continue notre tour du monde des sandwichs du côté du Liban. Les différentes variantes des sandwichs libanais enroulés dans des pitas croustillants de chez Omnivore sauront combler votre faim. On vous suggère le Beirut et le Djaj accompagnés d’une délicieuse limonade maison.

Le Classique de chez Porchetta Petite Italie - (6887 Boulevard St Laurent)

Encore un sandwich à la porchetta! Nous n’avions pas le choix d’inclure celui-là. Le porc juteux et tendre, la mayo maison, la salsa verde et le pain font de ce sandwich un moment de pur bonheur. Petit avertissement, ne mettez pas vos plus beaux habits, le sandwich est délicieusement gras et a tendance à couler, un peu. Mais, honnêtement ce n’est que du positif.

Le Sandwich Déjeuner chez Hélico - (2009 Avenue de la Salle)

Nous vous avons vendu cet article en parlant du dîner, mais pourquoi ne pas terminer cette liste en faisant changement? C’est pourquoi on vous propose le Sandwich Déjeuner de l’Hélico Café à Hochelaga. Oeuf, saucisse au fenouil, sauce BBQ, cheddar, tout ce qu’il vous faut pour bien commencer la journée.