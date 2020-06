10 essentiels et nouveautés beauté pour l'été

AZImages via Getty Images

Après l’hiver et les mois de confinement, on souhaite profiter du soleil et des longues baignades rafraîchissantes. Mais pas sans préserver notre peau fragilisée par le stress lié à la pandémie et notre crinière (en mal de coloration) des agressions des UV.

Voici 10 essentiels et nouveautés beauté pour être au top cet été.

Masque Solar Sublime, L’Oréal Professionnel Série Expert

Site L'Oréal

Ce masque fait partie d’une ligne de soins pour les cheveux qui nourrit en profondeur notre crinière tout en la préservant des agressions extérieures. Enrichie en filtre UV, aloe vera et vitamine E, cette formule gourmande au parfum addictif s’applique sur cheveux lavés. On la laisse poser de 3 à 5 minutes, puis on rince. Au programme souplesse et lustre d’antan comme si soleil, chlore et UV ne nous avaient pas atteint(e)s.

Déodorant à l’eucalyptus, Malin + Goetz

Site Sephora

Pour être honnête, on aime tout de la marque du duo new yorkais Matthew Malin et Andrew Goetz. Des emballages, aux fragrances (notamment de leurs bougies, fabuleuses), c’est notre coup de coeur de l’année. Parmi eux, il y a ce déodorant formulé sans aluminium, alcool, parabènes, bicarbonate de soude ou parfums synthétiques, qui convient à tous les types de peau, particulièrement les peaux sensibles. Il pénètre également sans laisser de résidu et ne tache jamais les vêtements. Un sans faute.

Masque capillaire scintillant, L’Occitane

Site Occitane

À base d’huile essentielle de romarin et d’extrait de citron, cette formule semble rimer avec été tant par sa composition que sa fragrance. SOS Lumière est donc un masque capillaire scintillant qui nourrit et adoucit instantanément les cheveux ternes pour révéler leur brillance. À appliquer sur les longueurs et les pointes des cheveux, laissez agir 5 minutes puis rincez soigneusement. Vite fait bien fait.

Liftactiv Specialist Ampoules Peptide-C, Vichy

Site Vichy

Une cure de vitamine pour booster notre peau est un must des beaux jours. Grâce à leur conditionnement spécifique, les ampoules sont formulées avec seulement 10 ingrédients actifs et concentrés dans une formule minimaliste sans fragrance, alcool ni conservateurs. On applique la moitié d’une matin et soir après le nettoyage de la peau et avant notre rituel beauté. Au programme, éclat et fermeté dès le premier jour.

Huile divine, Caudalie

Site Caudalie

Composée à 96% d’ingédients d’origine naturelle, cette huile sèche contient des notes de rose, de pamplemousse, de poivre rose, de cèdre, de vanille et de musc blanc - très caractéristiques. On adore ou pas. Le plus? Elle s’applique sur le corps, visage et cheveux pour un effet hydratant immédiat. Pour les cheveux, on vaporise généreusement puis on laisse agir pendant 10 minutes avant de procéder au shampooing.

Nettoyant exfoliant visage Sugar Strawberry, Fresh

Site Sephora

Le mélange de cristaux de sucre blanc aide à lisser et à adoucir l’apparence de la peau. Les extraits de fraise et de cassis participent à un teint d’apparence saine. Et quant à l’huile de pépins de raisin, elle aide à maintenir l’hydratation. Ce nettoyant exfoliant doux pour le visage élimine les impuretés et l’excès de sébum sans assécher et tout en affinant l’apparence des pores. Voici comment bien démarrer la journée avec une peau toute douce.

Mousse Auto-bronzante Légère, Bondi Sands

Site Pharmaprix

La marque Bondi Sands a fait son arrivée au Canada au cours du mois de mars, autant dire que cette ligne est toute nouvelle chez nous. On aime l’effet naturel et léger de la mousse qui s’applique (très) facilement. Dans la gamme, il est possible de choisir des nuances plus ou moins foncées selon votre carnation.

Lotion Écran Solaire Visage & Corps, Laboratoire Dr Renaud FPS 30

Site Laboratoire Dr Renaud

Ce soin solaire ultra doux 100% québécois pour une sécurité et protection optimales est conçu pour les peaux intolérantes (au soleil, aux filtres chimiques), ou sensibles (femmes enceintes, avant et/ou après une chirurgie, un traitement au laser, une dermabrasion, etc.) Il convient aussi aux enfants et aux personnes ne désirant pas bronzer et retarder l’apparition des signes de vieillissement dû aux UVA, UVB et infrarouges. À appliquer 15 minutes avant de sortir et à renouveler toutes les deux heures lors d’une exposition.

Sublimessence Sérum Probiotique Haute Hydratation, Lise Watier

Site Lise Watier Sublimessence Sérum Probiotique Haute Hydratation - Lise Watier

Autre nouveauté québécoise, ce puissant sérum probiotique formulé avec 90% d’ingrédients d’origine naturelle. Au coeur de sa formulation, les probiotiques équilibrent la flore cutanée; l’acide hyaluronique repulpe et hydrate; le thé du labrador uniformise et illumine le teint; l’algue de Gaspésie hydrate en profondeur; le Ginseng protège la peau contre la pollution. Quoi demander de plus?

Baume rêve de miel, Nuxe

Site Nuxe

C’est un classique, un incontournable et certainement l’une des valeurs sûres pour l’hydratation de notre bouche, parfois abîmée par l’application de trop de masques de nuit et crèmes - qui ont fait plus de tort que de bien. On mise sur ce soin qui nourrit, répare et protège. Ses multiples ingrédients du miel, aux huiles de tournesol, de rosier muscat et d’amande douce végétales précieuses (Calendula, Rosier, Muscat), sans oublier le beurre de Karité, ou l’essence de Pamplemousse lui assurent depuis toutes ces années son succès incontesté.