En 10 ans, je suis passée de décrocheuse à docteure

Après cette dernière tentative de suicide, en 2009, je suis allée vivre dans un refuge pour femmes itinérantes, dans le but de tenter à nouveau ma chance à l’école. Quelques années auparavant, j’avais connu trois abandons scolaires avec la mention «échec». J’étais plus déterminée que jamais à briser ce cycle d’abandons malgré tous les facteurs de vulnérabilités qui m’habitaient. Ce refuge a accepté de m’accueillir le temps de mes études collégiales. Je me suis sentie reconnue, comprise et acceptée par les intervenants de ce milieu. Je me suis sentie chez moi pour la première fois de ma vie. Cet endroit m’a offert une certaine stabilité, qui a été déterminante dans mon cheminement personnel et scolaire.

Je marchais, complètement anéantie par tant de souffrance et de solitude. Mais à ce moment, une prise de conscience a surgi de mon cerveau tel un éclair qui me foudroierait l’esprit. J’ai réalisé à ce moment précis que j’étais responsable de cette vie de désastre, que je me nuisais en accusant les autres - la société, le système, les autorités - de ma souffrance.

Ces troubles non diagnostiqués à l’époque ont provoqué encore plus de symptômes que je tentais d’éviter en consommant davantage. En résumé, ça a été une roue sans fin pendant presque 18 ans, où une multitude de comportements destructeurs ont pris place: automutilation, agressivité envers autrui, tentatives de suicide, etc.

De façon générale, le parcours scolaire du collégial au doctorat est un processus assez ardu et anxiogène. En prenant un peu de recul, je me demande bien comment j’ai pu passer à travers tout ça en étant en mode survie. De 13 à 30 ans, j’ai vécu quotidiennement avec de graves problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie et de santé mentale , dont des troubles obsessionnels compulsifs et de la phobie sociale.

En 2018, tout en terminant tranquillement le volet recherche de mon doctorat, j’ai réussi à me trouver un travail dans mon domaine et à entretenir quelques amitiés significatives. J’ai pris conscience que mes problématiques personnelles mettaient en péril ces trois éléments si durement acquis et appréciés.

Pendant longtemps, je n’avais rien à perdre, donc rien à quoi m’accrocher non plus. Cette fois, les choses étaient autrement, je désirais ma nouvelle vie. J’ai affronté mes tourments pour de bon. Je suis allée voir différents professionnels de la santé mentale. Je me suis investie réellement. J’ai enfin laissé tomber mes résistances face au changement et commencé le deuil de cette vie de souffrance. J’ai ainsi pu me libérer de ce sentiment de honte qui me hantait depuis l’apparition de mes problèmes de dépendance. Cette honte d’être ce que j’étais s’est dissipée lorsque j’ai réussi à parler honnêtement de mes vulnérabilités à mes proches, aux professionnels de la santé mentale et quand, surtout, j’ai pu me les avouer à moi-même.

Ici, maintenant

J’ai terminé mon doctorat en juin 2020. Je suis maintenant membre de l’Ordre des psychologues du Québec. Je suis abstinente de toutes drogues et alcool depuis deux ans et trois mois. En prime, je ne suis plus envahie par des obsessions et des compulsions. Mon état psychologique et émotionnel est stable, ce sur quoi je peux désormais compter. J’ai appris à utiliser des ressources extérieures pour avancer et maintenant, je peux également faire confiance à mes ressources internes. Je dois dire toutefois que cette nouvelle tranquillité d’esprit m’amène rapidement à l’ennui. Il s’agit de ma vulnérabilité principale en ce moment.