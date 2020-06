La production de sirop d'érable connaît une saison record

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Les producteurs affirment que la récolte de cette année est estimée à plus de 175 millions de livres de sirop d'érable pour l'ensemble du Québec, soit un rendement moyen de 3,59 livres par robinet.

«Cette drôle d’année restera sans aucun doute gravée dans nos mémoires et dans l’histoire de notre organisation!», a déclaré Serge Beaulieu, président du regroupement de 11 300 producteurs et 7400 entreprises acéricoles.

Les PPAQ disent assurer environ 72 % de la production mondiale de sirop d’érable.

Mais si la production se porte mieux que jamais, la saison des sucres s’est révélée éprouvante pour les cabanes commerciales qui se fient beaucoup aux revenus générés par leur salle à manger, fermées en pleine haute saison pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Du côté des acheteurs, le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) souligne que la demande pour les ventes au détail est demeurée «très forte jusqu’ici». On espère néanmoins que le monde de l’hôtellerie et de la restauration, de même que les boutiques-cadeaux et les institutions, plus durement touchés par la crise sanitaire, recommenceront sous peu à s’approvisionner comme auparavant.

