Quelle est la date limite pour cotiser à vos REER?

La saison des impôts approche, et c’est aussi la période où on se demande jusqu’à quand il est possible de cotiser à notre REER. Parce que oui, n’oubliez pas que vos cotisations sont déductibles d’impôt.

La date limite de cotisation à un REER au Canada est toujours 60 jours après le 31 décembre. Ainsi, cette année, vous avez jusqu’au 1er mars 2021 pour cotiser à votre REER pour l’année d’imposition 2020.

Il pourrait être pertinent de vérifier quel est votre plafond de cotisation, c’est-à-dire le montant maximum que vous pouvez y verser.

Pour ce faire, c’est très simple, rendez-vous sur le site web de l’Agence de revenu du Canada, vous trouverez la réponse au bas de votre avis de cotisation dans la section «Mon Dossier».

Le montant représente en fait 18% de votre revenu gagné l’année précédente, jusqu’à concurrence du maximum pour l’année d’imposition, qui s’élève à 27 230 $ pour 2020, plus les déductions inutilisées.

Un REER est à la base destiné à l’épargne-retraite, mais sachez que vous pouvez vous en servir pour acheter votre première maison avec le régime d’accession à la propriété (RAP) ou pour retourner aux études avec le régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP). Il faut toutefois garder en tête qu’il y des conditions à respecter dans chacun de ces cas.