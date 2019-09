Préparez-vous à accueillir la nouvelle reine. Dans la saison 3 de The Crown, Claire Foy laisse sa place à Olivia Colman pour incarner une reine Elizabeth II qui n’a rien perdu de sa poigne.

Il faudra encore patienter jusqu’au 17 novembre pour découvrir l’intégralité de la 3e saison de la série sur Netflix. Toujours écrite par Peter Morgan, ce nouveau volet voit l’arrivée d’un nouveau premier ministre, alors que la reine Elizabeth et sa famille sont confrontées à une Grande-Bretagne en plein changement.

De la paranoïa de la guerre froide en passant par la conquête de l’espace, les années 1960 sont caractérisées par l’exubérance de sa jet-set et par l’émergence des crises en 1970. La reine Elizabeth et la cour royale devront s’adapter à ce nouveau monde, plus libéré, mais aussi plus turbulent.

Après deux saisons réussies, la série fait un bond dans l’Histoire, obligeant l’actrice Claire Foy à quitter son personnage au profit d’Olivia Colman. Vue dans Broadchurch ou Fleabag, la Britannique de 45 ans a obtenu l’Oscar de meilleure actrice pour son rôle dans La Favorite en 2019.

Outre Olivia Colman, la saison 3 de The Crown accueille Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret et Tobias Menzies dans le rôle du duc d’Édimbourg.

