Pour certains, les vestiaires de l'école secondaire signent la fin de toute confiance en soi. Pour moi, en cette journée du nouvel an, c'est dans un jacuzzi qu'elle a disparu. J'étais assise dans l'eau avec trois amies. Nous étions plongées jusqu'aux épaules et ne laissions dépasser que le bout de nos doigts, qui agrippaient fièrement nos bouteilles de cidre sans alcool. En voyant Erica regarder mon bas-ventre, j'ai tressailli à ses paroles avant même qu'elle ne les prononce.

"T'es vachement poilue."

Aucun mot ne peut décrire le trouble émotionnel ressenti par une jeune adolescente quand quelqu'un remarque sa pilosité où que ce soit hormis sur sa tête.

C'était une remarque inoffensive, sans autre motivation qu'une curiosité irréfléchie et enfantine. Mais, à côté d'elle, Dana et Kate se sont mises à glousser. Comme nous nous connaissions depuis la maternelle, ces deux dernières avaient eu plus d'une occasion de remarquer et de tenter de "soigner" l'acné kystique qui s'étalait sur mon visage, ma poitrine, mon cou et mon dos depuis le CE2. Je mentirais en disant me souvenir de ma réaction, mais le dégoût demeure.

En grandissant, personne ne m'a parlé du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Je n'ai découvert son existence que lorsque, après avoir été élue "fille la plus moche de l'école" pour la deuxième année consécutive par le petit ami de Dana, je me suis mise à rechercher frénétiquement mes symptômes sur Google, dans l'espoir de trouver une explication à mon apparence. Mon soulagement en trouvant finalement une réponse m'a fait l'effet d'un tsunami.

Considéré comme l'une des maladies hétérogènes les plus courantes chez les femmes, le SOPK touche entre 5 et 10% des femmes en âge de procréer. Le corps cherche principalement à compenser une résistance à l'insuline en en augmentant la production, ce qui aboutit à un excès d'androgènes dans l'organisme. Qu'est-ce que ça signifie? Que, comme une femme sur dix, je présente des symptômes comprenant l'hirsutisme (pilosité excessive sur le visage, le ventre et le dos), l'acné kystique, la calvitie masculine, les dysménorrhées, l'obésité, le diabète, les kystes ovariens et, potentiellement, l'infertilité.