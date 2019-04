La série “Game of Thrones”, devenue culte, a diffusé le premier épisode de sa dernière saison cette nuit sur la chaîne américaine OCS. Un moment retranscrit en direct, que les plus chevronnés d’entre nous ont pu vivre en direct à 3 heures du matin en France. Il fallait être bien motivé pour faire sa nuit blanche, me direz-vous. Ou simplement accro. La série cartonne au niveau planétaire, et dans toutes les tranches d’âges, catégories socio-professionnelles confondues. Comment expliquer un tel succès? Le scenario “bien ficelé”, (c’est-à-dire cohérent et porteur de sens) répond à plusieurs niveaux d’attentes, situées dans des zones du cerveau bien spécifiques.

1- GoT vient titiller votre “striatum”

Dans la partie “inférieure” de votre cerveau, c’est-à-dire dans les confins les plus archaïques de votre boîte crânienne, résident les régions reptiliennes et limbiques de votre cerveau. Ces régions sont la trace d’une évolution et d’un héritage animalier qui, jusqu’ici, a permis à Homo Sapiens de survivre dans des environnements parfois hostiles. Plus précisément, le “striatum” semble jouer un rôle considérable et souvent inconnu. Analysé par Sebastien Bohler dans Le Bug Humain, c’est un noyau cérébral profond où résident les circuits de récompense et de dopamine, notamment. Pour la faire courte, c’est cette région de notre cerveau qui est très sensible aux 3 dimensions principales que l’on retrouve dans GoT:

Le sexe, et le besoin instinctif de reproduction. Aussi, il ne vous aura pas échappé que les scènes de nus étaient assez nombreuses dans la série. Une manière efficace de “hameçonner” l’attention de votre cerveau. Le site Mr. Skin a ainsi analysé la série avec chiffres à l’appui : 134 SEINS, 60 PAIRES DE FESSES, 7 PÉNIS pour les 7 saisons de GoT.

Aussi, il ne vous aura pas échappé que les scènes de nus étaient assez nombreuses dans la série. Une manière efficace de “hameçonner” l’attention de votre cerveau. Le site Mr. Skin a ainsi analysé la série avec chiffres à l’appui : 134 SEINS, 60 PAIRES DE FESSES, 7 PÉNIS pour les 7 saisons de GoT. Le statut social, et le désir de pouvoir . Présente dans le nom de la série et les images du générique, l’intrigue est stratégiquement militaire et basée sur des tactiques d’alliances et de pouvoirs: Qui est le leader légitime? Comment accéder au pouvoir? Comment conserver son emprise? Qui va être assassiné ou empoisonné? Autant de questions abordées différemment à chaque épisode et qui viennent nourrir notre besoin stratégique d’identifier les dominant.e.s. (et la manière d’en devenir un.e. !)

. Présente dans le nom de la série et les images du générique, l’intrigue est stratégiquement militaire et basée sur des tactiques d’alliances et de pouvoirs: Qui est le leader légitime? Comment accéder au pouvoir? Comment conserver son emprise? Qui va être assassiné ou empoisonné? Autant de questions abordées différemment à chaque épisode et qui viennent nourrir notre besoin stratégique d’identifier les dominant.e.s. (et la manière d’en devenir un.e. !) Le savoir et la connaissance. Les premiers épisodes ancrent cette notion autour de la dichotomie vérité / mensonge. (Alerte Spoiler!) Dès la 1ère saison, lorsque Bran Stark est poussé du haut de la tour, c’est bien parce qu’il voit ce qu’il ne doit pas savoir. Aussi, cartes (découpage géographique des territoires du nord et du sud), grimoires (traces des lignées et arbres généalogiques) et révélations écrites sont autant d’indices que notre cerveau tente de reconstruire en permanence pour “connaître”, “savoir” la Vérité, l’Histoire, les motivations des personnages et leurs actions futures.

2- GO-oT est une série très “disruptive”

Au-dessus des territoires archaïques de votre cerveau, une région beaucoup plus évoluée : le cortex préfrontal. C’est sans doute celle qui nous différencie des autres espèces et expliquent notre “intelligence” et développement actuel. On a tendance à penser que c’est également le siège de notre créativité et notre adaptabilité. “Sortir du cadre”, créer de nouveaux repères, innover, autant de définitions possible du mot “disruptif” (du latin briser, rompre) qui rend compte, généralement, d’une révolution ou changement de paradigmes.

En la matière la série GoT s’est démarquée très rapidement des autres séries. (Alerte Spoiler), faire mourir dès les premiers épisodes l’acteur le plus connu - le visage de Ned Stark était le plus reconnaissable de tous (l’acteur Sean Bean a joué dans de nombreux films grands publics avant GoT) - était totalement inattendu. L’incrédulité est alors totale. Pour la première fois, l’une des figures centrales et patriarcales allait disparaitre à tout jamais. Une manière fort disruptive de susciter la curiosité.

Une autre dimension dont notre cortex préfrontal est particulièrement friand : l’humour. C’est un des leviers les plus efficaces pour “décoller” des ruminations et croyances imposées par les régions limbiques de notre cerveau. Humour noir, auto-dérision, blagues potaches, tout un registre humoristique incarné par une figure particulière, et savamment choisie: le nain Tyrion Lannister. C’est lui qui porte la dimension rabelaisienne du “monde renversé et rabaissé” avec son art du langage, et les situations décalées, du lupanar à la prison, en passant par la gueule de bois toujours. Un personnage qui renoue l’air de rien avec tout une esthétique traditionnelle médiévale du “nain” comique et farceur. D’ailleurs n’est-il pas beaucoup moins drôle depuis qu’il occupe la fonction de “Main”?

3- GoT parle à votre inconscient

Beaucoup plus difficile à localiser dans votre cerveau, la partie “inconsciente” (au sens freudien et psychanalytique du terme) reste un mystère. Si les neuroscientifiques et autres spécialistes ne savent pas à l’heure actuelle quelles sont les zones spécifiquement liées à notre inconscient, on sait en revanche quel langage il parle ! Très utilisé en hypnose, en marketing et en politique, il existe un langage de notre inconscient. Ce langage est plus immédiat et imagé, son vocabulaire est constitué d’archétypes et de symboles. Aussi certains chercheurs n’hésitent pas à raconter leurs expériences pour se “connecter” à cette source directe d’informations. Souvent, ce dialogue avec l’inconscient est permis grâce à un état de conscience modifié (rêve, hypnose, etc.), ou grâce à l’absorption de substances particulières comme l’ayahuasca ou le LSD (qui fait fureur à la Silicon Valley en ce moment LIEN https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/dans-la-silicon-valley-le-retour-des-drogues-psychedeliques-1006461).

Le mélange ”ésotérique” et réaliste de GoT en assure le succès : la présence d’être humains permet aux téléspectateurs de s’identifier à toutes les problématiques vécues (et stimulées par le striatum), tout en nourrissant une partie plus inconsciente, celle de notre “enfant intérieur” peuplée de dragons et de monstres… La résultante est un récit mythique où peuvent être abordés, tels les récits des contes pour enfants, des problèmes plus épineux - voire rébarbatifs - que notre conscient souhaite contourner (voir ci-dessous).

4- Et si GoT parlait de l’avenir de notre humanité?

Dans Le Pic de l’esprit, le physicien Philippe Guillemant, mondialement réputé pour ses recherches en physique quantique, nous livre une métaphore audacieuse du temps. Alors que notre conception du temps est actuellement linéaire et inscrite dans une vision relativiste de l’espace-temps développé par Einstein, les dernières découvertes en physique quantique, notamment la “théorie des cordes”, contredisent cette conception. Aussi de nombreux ouvrages abordent cette question des “synchronicités” qui mettent à mal la vision d’un temps linéaire (L’Esprit sans limites de Targ, Se Souvenir du futur de Leterrier et Morisson, etc.) Une partie de notre conscience (ou inconscient) serait délocalisé (en dehors de notre corps) et détemporalisé (défiant les règles classiques du temps linéaire). Les synchronicités et les rêves seraient ainsi l’une des expressions possibles d’un futur qui s’est déjà réalisé…

Quel rapport avec GoT? Le succès d’une bonne série ne saurait se réduire à un bon “pitch” et à de bons effets spéciaux. La présence d’archétypes et de symboles est un plus, encore faut-il que ceux-ci viennent à la “rencontre” de problématiques à résoudre et communes (sorte d’inconscient collectif). (Alerte spolier !) Dans les derniers épisodes de GoT se construit l’image subliminale d’une humanité qui doit s’assembler pour faire face à un enjeu qui les menace et les dépasse : les marcheurs blancs venus du Grand Nord congelé. Difficile de ne pas y voir la métaphore d’une banquise qui fond d’années en années pour venir se jeter dans une mer qui avance sur nos terres de jours en jours. L’enjeu symbolique sous-jacent à GoT est donc le défi actuel lancé à l’humanité : celui de la sauvegarde d’un écosystème peuplé d’humains.

Allons plus loin, si les théories quantiques concernant le temps sont valides, GoT est une pierre qui s’ajoute à un édifice d’images et de scénario déjà constitués par des films tels WaterWorld, Le Jour d’après ou encore Mad Max. La série ne doit-elle pas son succès à jouer symboliquement avec cette éminence d’une catastrophe écologique qui a déjà lieu (une espèce animale ou végétale disparait toutes les 20 minutes)? Message d’avertissement adressé à nous-mêmes par nos “moi” du futur (pas si futur que cela puisque l’effondrement est estimé aux alentours des années 2030 par certains experts du GIEC)? Dit autrement, le succès d’un film ou d’une série, c’est surtout de pouvoir accéder à une information future qui sert le présent du plus grand nombre, en utilisant des ressorts instinctifs et symboliques.